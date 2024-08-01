Ãæ¹ñ¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡ÈÄì¤Ê¤·¤ÎÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡Éº£¡¢Ãæ¹ñ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡ÚBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Û
7·î15Æü¤«¤é18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿3ÃæÁí²ñ¤Ç¡¢·ÐºÑ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Ãæ¹ñ¡£°ìÊý¤Ç¡¢·ÐºÑÉÔ°Â¤äÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Îº£¸å¤È¡¢Äì¤Ê¤·¤È¤µ¤¨¤¤¤ï¤ì¤ëÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î¹ÔÊý¤òÀìÌç²È¤ÎÛÉÎ´»áÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃæ¹ñ¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡ÈÄì¤Ê¤·¤ÎÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡Éº£¡¢Ãæ¹ñ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡ÚBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Û
Ä¹°ú¤¯·Êµ¤ÄãÌÂ¡¡·ÐºÑÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ï
Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¡£Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬Çã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Êõ¤¯¤¸¤À¡£Ãæ¹ñ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¥â¥Ö¡¦¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î8³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬¡¢18ºÐ¤«¤é34ºÐ¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¡£22ºÐ¤Î½÷À¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÇË»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿ºÎÍÑÏÈ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤È¤ª±ü¤Î¿Í¤¬½¢¿¦¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£23ºÐ¤Î½÷À¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¿¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤µ¤¨¿¦¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¿Í¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Î½¢¿¦Æñ¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÎ¨¤¬13%¤òÄ¶¤¨¡¢ÂçÂ´¤Î½¢¿¦ÆâÄêÎ¨¤Ï5³ä¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³§¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¡ª6·î15Æü¤«¤é¸Å¤¤²ÈÅÅ¤ò¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¸ò´¹¤¹¤ëºÝ¤ËÊä½õ¶â¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×²ÈÅÅ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨Â¥¿Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£¤µ¤é¤Ë»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¼ã¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î³èÀ²½¡×¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ»É·ãºö¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤â¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤Î·Êµ¤¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«?¡Ë¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖµëÎÁ¤ò²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÀáÌó¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï7·î15Æü¤«¤é18Æü¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ë²ñµÄ¡¢3ÃæÁí²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
Ãæ±ûÀ¯ºö¸¦µæ¼¼¡¡ÅâÊýÍµÉû¼çÇ¤¡§
¸·¤·¤¯Ê£»¨¤Ê¹ñºÝ´Ä¶¡£¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ¤Î²þ³×¡¦È¯Å¸¡¦°ÂÄê¤È¤¤¤Ã¤¿º¤Æñ¤Ç½Å¤¤²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²þ³×¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¹¹¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢Ãæ¹ñ¼°¤Î¸½Âå²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï7·î19Æü¡¢²ñµÄ¤Ç·èÄê¤·¤¿²þ³×ÆâÍÆ¤òÈ¯É½¡£²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ë¸¢¸Â¤äºâ¸»¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°»ºÀ©ÅÙ¤Î²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆ°»º¤ÈÊÂ¤Ö½ÅÂç¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÎºÄÌ³ÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ±ûÀ¯ÉÜ¤Î¼ýÆþ¸»¤À¤Ã¤¿¾ÃÈñÀÇ¤Î°ìÉô¤òÃÏÊý¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Î¼«¼çºâ¸»¤òÁý¤ä¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢2021Ç¯¤ËÃæ¹ñÉÔÆ°»ºÂç¼ê¤Î¹±Âç½¸ÃÄ¤¬½é¤ÎºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ÏÄì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£Ãæ¹ñ¤Î¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬7·î15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿6·î¤Î¿·ÃÛ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï¡¢¼çÍ×70Ç¯¤ÎÌó91%¤Ë¤¢¤¿¤ë64ÅÔ»Ô¤Ç¡¢Á°¤Î·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²¼Íî¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤Î1·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯Åê»ñ¤â2023Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹10.1%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ë½»¤á¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥àÆñÌ±¡×¤¬¼Ò²ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢½×¹©Á°¤Ë¼êÉÕ¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢³«È¯¶È¼Ô¤¬»ñ¶â·«¤ê¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ·úÀß¤¬ÃæÃÇ¤·¡¢´û¤Ë¥í¡¼¥ó¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½»¤à¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ÎÄ¹´ü²½¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤ËÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤Ï7·î22Æü¡¢LPR(´ë¶È¸þ¤±¤ÎÂß¤·½Ð¤·¶âÍø)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1Ç¯¤â¤Î¤È5Ç¯¤â¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤â0.1%Íø²¼¤²¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶âÍ»´ËÏÂ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Âð¹ØÆþ¤ä´ë¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÂ¥¤·¡¢·Êµ¤²óÉü¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿À¯ÉÜ¤ÎÂÐºö¤Ç·ÐºÑ²óÉü¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£¤½¤Î½Ð¸ý¤Ï°ÍÁ³ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£
¤¤¤Þ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¤Þ¤ºÂ¸µ¤ÎGDPÅý·×¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢7·î15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿4¡Á6·î´ü¤Ï2023Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç4.7%¡£1¡Á3·î´ü¤Î5.3%¤«¤éÆß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á°´üÈæÇ¯Î¨´¹»»¤Ç¤Ï2.8%ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½Àè¿Ê¹ñ¤ÏÁ°´üÈæÇ¯Î¨´¹»»¤Ç¸«¤ë¤¬¡¢¤¹¤ë¤È2.8%¤Ï¡¢ÁêÅöÂ¸µ¤¬¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
²¿¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤«¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢ÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡£º£¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ìó5%Á°¸å¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢2022Ç¯¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£¥¼¥í¥³¥í¥Ê¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤¬¡¢·ë¶ÉÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
Åö½é¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤ÏµîÇ¯2023Ç¯º¢¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦²óÉü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£(V·¿²óÉü¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿)¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²óÃæ¹ñ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éV·¿²óÉü¤·¤Æ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éµÄÏÀ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¡¦ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤À¡£
¾ÃÈñ¤¬°¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¼º¶ÈÎ¨¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î6·î¤Î¼º¶ÈÎ¨Á´ÂÎ¤Ç¤Ï5%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢16ºÐ¤«¤é24ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ï13.2%¤È¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤³¤ÎÅý·×¤Î¿®ØáÀ¤Ï¡©
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
²òÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÎ¨¤¬¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¡Ê¸º¾¯·¹¸þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÁ´ÂÎ¤Î¼º¶ÈÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÁ´ÂÎ¤¬5¡ó¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ë¤¿¤À¡¢º£13%¤°¤é¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ë¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÎ¨¤¬Á°¤Î20¿ô%¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÄêµÁ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Îã¤¨¤Ð³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ½¢¿¦¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¿Æ¤ËÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¬¡¢¼º¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¼º¶ÈÎ¨¤¬¡Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Àº£Ç¯6·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡À¸¤¬1176Ëü¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½¢¿¦¤ÎÆâÄêÎ¨¤¬48%¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤³¤ì¤è¤êÍÚ¤«¤Ë¹â¤¤¼º¶ÈÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¶µ°éÇ®¿´¤Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ì¤À¤±°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤ÆÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤â¡¢È¾Ê¬¤Ï½¢¿¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¼Ò²ñÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î¶ì¶¤ÎÂç¤â¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤«¡©
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
¤Þ¤º°ì¤Ä¤¬3Ç¯´Ö¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥¼¥í¥³¥í¥ÊÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤¬ÄÙ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎSNS¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤Æ¤¤¤¦¤ÈÌó400Ëü¼Ò¡¢Ãæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤¬ÄÙ¤ì¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÃæ¾®´ë¶È¿®ÍÑÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¡¢µëÉÕ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄÙ¤ì¤¿¤«¤é¡¢½¢¿¦¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£½¢¿¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñÀ¸þ²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤â»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²È¤òÇã¤¦¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤É¤ó¤É¤óÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Àè¤´¤í3ÃæÁí²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¼°¸½Âå²½¤Î¿ä¿Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãê¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢·ë¶É¶ñÂÎºö¤¬¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢É¾²Á¤Ï¡©
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
¤³¤Î²ñµÄ¤¬¤Ê¤¼½ÅÍ×¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢1978Ç¯¡£¤½¤ÎÁ°¤ÏÌÓÂôÅì¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Çûç¾®Ê¿¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬Åö»þ¤Î3ÃæÁí²ñ¡£º£¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤¬Èó¾ï¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸µ¡¹¤³¤Î²ñµÄ¤Ï2023Ç¯10·î¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÙ¤ì¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯³«¤«¤ì¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯Âç¤¤Ê²þ³×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Æâ³°¤¤¤í¤¤¤í´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶³¸³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤éÃê¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎºö¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¾å³¤¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ï¢Æü²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤Ï»Ô¾ì¤¬¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¶ñÂÎºö¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ÎÂß¤·½Ð¤·¶âÍø¤¬0.1%¤º¤Ä°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤â¤«¤Ä¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËµÞÂ®¤ËÍø²¼¤²¤ò¤·¤Æ¥¼¥í¶âÍø¤Ë¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È·ÐºÑ²óÉü¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
¶âÍøÀ¯ºö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉÔÆ°»º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð¤³¤ì¤À¤±¤Î¼º¶È¼Ô¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È²¼¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ÖToo Late ,Too Small=ÃÙ²á¤®¤Æ¡¢¾®¤µ¤¹¤®¤ë¡×0.1¡ó¤Ç¤ï¤º¤«¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¸ú¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¥Ù¡¼¥¹¤Î¸µ¡¹¤Î¶âÍø¤¬Êª²Á¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹â¤¤¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È²¼¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤¼²¼¤²¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹ñÍ¶ä¹Ô¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤À¡£¶âÍø¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢Íø¤¶¤ä¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ð±Ä¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¤²¤¿¤¯¤Æ¤â¤ª¤½¤é¤¯Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬²¼¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¡£¹±Âç½¸ÃÄ¤äÊË·ËÔ¤¤Ê¤ÉÂç¼ê¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼3¼Ò¤Ï¥É¥ë·ú¤ÆºÄ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëü²Ê¤Ï2024Ç¯1·î¤«¤é6·î´ü¤Î·è»»¤Ç½é¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¶ì¶¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÅÝ»º¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡©
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
ÅÝ»º¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦ÅÝ»º¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼ÅÝ»º¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÝ»º¤µ¤»¤ë¤È¡¢¹ñÍ¶ä¹Ô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤ËÉÔÎÉºÄ¸¢¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡£¡Ö´°Á´¤Ë»à¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£
¡½¡½·Á¤Î¾å¤ÇÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂçÊÑ¤Ê¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡£
Ãæ¹ñ¤Î½»Âð²Á³Ê¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¡£¡Ö½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡×¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î6·î´ü¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹4.5%¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
¤³¤Î²Á³Ê»Ø¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ìÉô¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤Þ¤ÀÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤ÏÊø²õ¤·¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î²Á³Ê»Ø¿ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥Ù¥Ã¥È¤ä¿·¶°¤Ê¤É¤ÎÆâÎ¦Éô¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯½Ð¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Äµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢³ÆÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬²Á³Ê¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸øÄê²Á³Ê¤ÇÇä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¾å¼õÉÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¤Ï¤³¤ì¤è¤êÄã¤¤¡£
¡½¡½»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤òÅê¤²Çä¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Åê¤²Çä¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¸øÄê²Á³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
°ì±þ¸øÄê²Á³Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²Çä¤ê¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ÂºÝ¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¦ÁêÂÐ¤Ç¼è°ú¤¹¤ë¤«¤é°Â¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÇä¤ë¤¬¡¢¤¿¤ÀÅý·×¾å¤Ï¾¯¤·¹â¤¯½Ð¤ë¡£¼ÂÂÖ¤Ï¤³¤ì¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤â¤¦Êø²õ¤·¤¿¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤¢¤¿¤ê¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¼¥í¥³¥í¥ÊÀ¯ºö»þ´ü¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¥¼¥í¥³¥í¥Ê¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥¼¥í¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¿µÞÂ®¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍ×¤¹¤ë¤Ë2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é·Êµ¤¤Î¸ºÂ®¤Ï°ìÃÊ¤È·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¶âÍ»À¯ºö¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤¬¡¢¡ÖToo Late ,Too Small=ÃÙ²á¤®¤Æ¡¢¾®¤µ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤Î¤Ç»Ô¾ì¤¬¤â¤¦´®¤é¤Ê¤¤¡£Âç¼ê¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤ºÄÌ³¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÄÌ³¤ÇÍÍø»ÒÉéºÄ¤È¤¤¤Ã¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È»þ´Ö¤¿¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤É²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È·ã¤·¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
Åê»ñ¤Î¿ô»ú¤Î°ìÎã¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î¡ÖÉÔÆ°»º³«È¯Åê»ñ¡×¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¡£¤³¤ì¤ÏGDPÅý·×¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Î1¡Á6·î´ü¤ÇÁ°Ç¯Èæ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹10%¡£¤Ä¤Þ¤ê2·å¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬ÉáÄÌ¤Ï1Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤¬¡¢¤â¤¦2¡Á3Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
ÉáÄÌ¤Ï¥¹¥È¥ó¤È1²ó²¼¤²¤ÆÄì¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¼º¶ÈÎ¨¤¬¤¢¤ì¤À¤±¹â¤¯¤Æ¡¢Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ÀÄì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃÈñ¼Ô¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢(Í¾·×¤Ë)Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬¤É¤ó¤É¤óÄ¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é²¼¤²»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÌÌÇò¤¤¥Ç¡¼¥¿¤òÛÉÎ´»á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö2023Ç¯Ëö¤ÎÃæ¹ñ¤Î²ÈÄÂ¤Î¿¤ÓÎ¨¡×¡£º¸Â¦¤Î4ÂçÅÔ»Ô(¹½£¡¢ËÌµþ¡¢¿¼¥»¥ó¡¢¾å³¤)¤Ç¤Ï¾å³¤¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.85%¤ÈÂç¤¤¯²¼Íî¡¢¿¼¥»¥ó¡¦ËÌµþ¹½£¤ÏÈùÁý¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿±¦Â¦¤ÎÆóµéÅÔ»Ô¤Ç¤Ï26¤ÎÅÔ»Ô¤Î¤¦¤Á18¤ÎÅÔ»Ô¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½²ÈÄÂ¤ò¤ß¤Æ¤â¤³¤ì¤À¤±²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
¤¤¤ï¤æ¤ëÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ÎÅµ·¿¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆóµéÅÔ»Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°ìµéÅÔ»Ô¤ÏÄ¶ÂçÅÔ»Ô¤À¤¬¡¢ÆóµéÅÔ»Ô¤âÃæ¹ñ¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ê¤Î¤Ç600Ëü¿Í¤È¤«500Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤À¡£Ã¯¤¬¤³¤Î²È¤ò¼Ú¤ê¤Æ½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢½Ð²Ô¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼Ú¤ê¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¾å³¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅµ·¿¤À¤¬¡¢½Ð²Ô¤®¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤ÅÔ»Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÇÀ²ÈÇÀÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¼Ú¤ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¼¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£
¡½¡½¤À¤«¤é¤½¤ì¤°¤é¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Î¸ÛÍÑ¾ò·ï¤¬°¤¤¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
¡ÖÉÔÆ°»º²Á³Ê»Ø¿ô¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¥×¥é¥¤¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Î¾ì¹ç¤Ï²þ¤¶¤ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ûµë¤¬¤è¤êÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¤°¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¡£
¡½¡½ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤¬´û¤ËÃæ¹ñ¤ÇÊø²õ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ãæ¹ñÆÈÆÃ¤Î¤³¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤È³«È¯²ñ¼Ò¤Î¤½¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÏÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿ºÄ·ôÈ¯¹Ô°Ê³°¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ²ñ¼Ò¡ÖÍ»»ñÊ¿Âæ¡×¤òÀßÎ©¡£¤³¤ÎÍ»»ñÊ¿Âæ¤¬¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é³«È¯¤Ê¤É¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤«¤éÍ»»ñÊ¿Âæ¤ÈÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÎºÄÌ³¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½100Ãû¸µ¡Ê2100Ãû±ß¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2028Ç¯¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½153Ãû¸µ¡Ê3246Ãû±ß¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤é¤à¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬ÆÈ¼«¤ËºÄ·ô¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÍ»»ñÊ¿Âæ¡×ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÂè3¥»¥¯¥¿¡¼¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÆÈ¼«¤Ë¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¤·¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎºÄÌ³»Ä¹â¤¬100Ãû¸µ¡£ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ¡¢2100Ãû±ß¡£Æü¶ä¤¬Çã¤Ã¤Æ¤ë¹ñºÄ¤Î»Ä¹â¤¬500Ãû±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¿ô»ú¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
¤·¤«¤âÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤À¤±¤Ç¡£Ãæ±ûÀ¯ÉÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â±£¤ìºÄÌ³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤â¤Ã¤È¹â¤¯¡¢µð³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡½¡½¤³¤ì¤ÏÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬ÅÚÃÏ¤Î»ÈÍÑ¸¢¤ò¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÇä¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç½¸¤á¤Æ¤ë¤ª¶â¡©
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
¤½¤ì¤Ïºâ¸»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÅÚÃÏ¤Î»ÈÍÑ¸¢¤òÊ§¤¤²¼¤²¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ºâ¸»¤Ï¤½¤ì¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤É¤³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢°ìÉô¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÇ¯¶â¡£³Æ¡¹¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬Ç¯¶â¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÇ¯¶â¤Ë»ñ¶âÃíÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËºÄÌ³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ú¤ê¤Æ¤Æ¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ÎºÄÌ³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÍø»ÒÉéºÄ¤Ê¤Î¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é°ìÊý¤ÎÅÚÃÏºâ¸»¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âº£¡¢»ÈÍÑ¸¢¤ÎÊ§¤¤²¼¤²¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡½¡½ÉÔÆ°»º³«È¯¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®ÄÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÅÚÃÏ¤Î»ÈÍÑ¸¢¤òÀÚ¤êÇä¤ê¤·¤Æ¤ì¤Ð¤É¤ó¤É¤óºÐÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤½¤ÎºÐÆþ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÏÅ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤Æ²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Î¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
Â¿¤¯¤Îºâ¸»¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢ÆüËÜ°Ê¾å¤Ë¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤éÇ¯¶â¤ËÃíÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ñ¶â¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÇ¯¶â¤¬ÃÍ°ú¤¡ÊÀÚ¤ê²¼¤²¡Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢Ç¯¶âÆñÌ±¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Îºâ¸»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¤ÏÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÇ¯¶â¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤¬¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ÏÆüËÜ²½¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈá·à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¾¯¤·°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¶ä¹Ô¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÄÙ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·Ãæ¹ñ¤Ï¶ä¹Ô¤òÄÙ¤»¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á´Éô¹ñÍ¶ä¹Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¾®¤Î¶ä¹Ô¤¬Âç¶ä¹Ô¤ËÍê¤ó¤ÇµÛ¼ý¹çÊ»¡¦M¡õA¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç»Ä¤ë¡£»Ä¤ë¤¬¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ËÈô¤Ó²Ð¤·¤ÆÇ¯¶â¤¬Ëþ³Û¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¡½¡½Ã±¤ËÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÉÔ°Â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
¤½¤â¤½¤âº£²ó¤ÎÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¡£ËÄ¤é¤ó¤Ç¤«¤é¤½¤Î¸å¤ÎÊø²õ¤È½èÍý¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ¯°ø¤¬²¿¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀ©ÅÙ¤Î·ç´Ù¤À¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¡Ê¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÁ´³Û¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥í¡¼¥ó¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥àÆñÌ±¤¬¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬ºâ¸»¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌµÂÌ¸¯¤¤¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÌµÂÌ¸¯¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÅÚÃÏ¤Î»ñ¸»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÇ¯¶âÆñÌ±¤¬¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¥±¥¢¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¡½¡½¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÄ¹¶ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¶ä¹Ô¤¬ÄÙ¤ì¤¿¤¬10Ãû±ßÃ±°Ì¤Î¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤ÆÍÂ¶â¤ÎÊÝ¸î¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±µ¡¹½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Ê¤ªÂ¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤È¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÊï¤Ã¤Æ¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤ò2015Ç¯¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤Æ¤«¤é9Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¤ï¤º¤«¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÊä½þ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£·ë¶É¡¢À¯ÉÜ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÊä½þ¤¹¤ë¤«¡£Êä½þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢É¬Í×¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢·ë¶ÉºÇ¸å¤ÏÆÃÊÌ¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤òºþ¤ë¡£¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ì¤½¤ì¤«¤é¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¹Å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¡½¡½ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¤Ï»Ô¾ì¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤é¡¢¼ûÍ×¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤â½ý¤ó¤À¤â¤Î¤ò¡¢ÄÙ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬»Ô¾ì¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄìÂÇ¤Á¤Î»Ô¾ì¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
»Ô¾ì¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤ÏÀ©ÅÙ¤Î·ç´Ù¤òÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢²þ³×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀ©ÅÙ¤Î·ç´Ù¤ÈË¡Î§¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢²æ¡¹Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î¹ñÌ±À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â»ñËÜ¼çµÁÅª¤À¡Ö¶¥Áè¤¬¹¥¤¤ÇÊ¿Åù¤¬·ù¤¤¡×¡£ÆüËÜ¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¡Ö¶¥Áè¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢Ê¿Åù¤¬¹¥¤¡×¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¼Ò²ñ¼çµÁ¤Ç¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ËÜÍè¤¢¤ë³èÎÏ¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¬À¯¸¢Á°¤Ï·ÐºÑ¤¬½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Í³¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£º£¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅýÀ©¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡½¡½¤³¤ÎÂçÉÔ¶·¤òÄìÂÇ¤Á¤·¤Æ¿·¤·¤¤À®Ä¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Æ»¶Ú¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¡£¤à¤·¤í½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
3ÃæÁí²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²¿¤é¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÊý¸þÅ¾´¹¤·¤è¤¦¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë»Ô¾ì¤¬¼ºË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é10Ç¯¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤¬ËÜÅö¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÅýÀ©¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£Æü¤Î¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢·ÐºÑ¤Î²þ³×¤ä»Ô¾ì¤Î³«Êü¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³Ú´ÑÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤Ï¼¨¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«?¡Ë¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î»ØÆ³ÂÎÀ©¤Î°ÂÁ´¡¦°ÂÄê¤òÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¶ì¶¤òÃ¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤«¡©
ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¡ÛÉÎ´»á¡§
¤¤¤ÞÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ÍÌ±¤Ë¼«Í³¤òÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
(BS-TBS¡ØBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ù¡¡7·î27ÆüÊüÁ÷¤è¤ê)
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÛÉ Î´¤µ¤ó
1988Ç¯ÍèÆü
ÉÙ»ÎÄÌÁí¸¦¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¡¢ÅìµþºâÃÄÀ¯ºö¸¦µæ½ê¤Î¼çÀÊ¸¦µæ°÷
Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÀìÌç²È
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ÖÎîº×,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ºë¶Ì,
°ËÅì»Ô,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥À¥¤¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
Ë¡Í×,
Ê©ÃÅ