¶¶ËÜÂçµ±¡¢Ï¢ÇÆÆ¨¤¹¤â¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¡×´¶ÎÞ¤Î£¶°Ì¡Ä¡ÖÈà¤ÎÅØÎÏ¤È¶¯¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤¨¤ë¤è¤¦ÃÃ¤¨¤Ê¤ª¤¹¡×
¡¡£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂÎÁàÃË»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç·è¾¡¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¶¶ËÜÂçµ±¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤óÇÏ¤ÎÍî²¼¤¬¶Á¤£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯£²£°ºÐ¤Î²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜÀª¤Ï£´Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÄºÅÀ¤Ë¡£¶¶ËÜ¤Ï²¬¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È¿ÍÌÜ¤â¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢ÎÞ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè°ìÀ¼¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¸«¤ì¤ÆËÍ¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±·î¤Ë¹ø¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¡£º£Ç¯£µ·î¤Î£Î£È£ËÇÕ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï±¦¼êÃæ»Ø¤âÄË¤á¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÏÏ¢ÇÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Î°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ±éµ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²ù¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦±éµ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È¤ä¤ê¤¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢ËÜÍè¤Î¶¶ËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤Ç¤ÏÆÀ°Õ¤ÎÅ´ËÀ¤ÇÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ¡£ÃÄÂÎÁí¹ç·è¾¡¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡¢¤¢¤óÇÏ¤ÇÍî²¼¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¡¢£¶°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ÈÅ´ËÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¡£¤½¤ì¤«¤é¤Î£³Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤Î£³Ç¯´Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀï¤¨¤¿¤Î¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¡£¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢ÃÄÂÎ¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÖÃÄÂÎ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤è¤ê¡¢¹¬¤»¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬¤Ç¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¤ò¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤«¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¨¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤¤¤¬¤Ê»Ä¤é¤Ê¤¤Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜ¤ÎÉ½¾ð¤¬¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬¤È¤¤¤¦Ç¯²¼¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ñÆâ¤«¤é¶¥Áè¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÆüËÜ¤ÎÂÎÁà¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤¿¡£Èà¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£Èà¤ÎÅØÎÏ¤È¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¯¤µ¤Ë¡¢ËÍ¤â´¶Æ°¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤¬ÃÃ¤¨¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢£´Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£