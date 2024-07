”自己愛性パーソナリティ障害”の女性がとことん中学の同級生を追い詰めた「ささいな理由」

いじめと成人になってからの自殺に関連が…

令和3年度の文科省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によれば、特別支援学校を含む小〜高校でのいじめの認知件数は、61万5351件と過去最多を記録した。

また、イギリスでは、国民保健サービス(NHS)Central Registerを通じ、1958年に英国で生まれ、母親から「7歳と11歳のときにいじめの被害を受けた」との報告のあった14,946人の追跡調査をしたところ、いじめられたことのない人に比べ、頻繁にいじめられていた人は自殺死亡率が高いという結果となった( Association of childhood bullying victimisation with suicide deaths: findings from a 50-year nationwide cohort studyより)。

いじめの原因は、不満やストレスのはけ口、環境的な要因、社会的な要因などあげられているが、人気コミックエッセイ『怖いトモダチ』(岡部えつ 原作・やまもとりえ 漫画 / KADOKAWA)に出てくるいじめ、不登校の原因は、はっきりしている。

「自己愛性パーソナリティ障害」の女性の嫉妬である。

『怖いトモダチ』は、自己愛性パーソナリティ障害という病気をモチーフに描いた漫画だ。

物語の中心にいるのは、オンラインサロンを主宰する人気エッセイストの中川ルミン。4桁のメンバーが集うサロンでは、ひとりひとりの悩みに寄り添い、優しく、理知的なアドバイスを与え、みなが信頼を寄せるカリスマ的存在である。

そんなルミンが綴るブログ「ルミンの小部屋」は、彼女がいかに素晴らしく、偉大であり、寛大さを示すエピソードを紹介する。

畜産農家の自宅を「牛の糞臭い」とからかわれて不登校になった中学時代の同級生が、ルミンが届けた手紙によって学校に戻ってこられた話。

「自分に自信がないからマウントしていた」女性がルミンに諭されて過ちに気づき、感動してむせび泣いた話。

ルミンの才能をうらやみ、作品を真似た上に「盗んだ」などと言いがかりをつけてきた女性を許し、わかりあえた話……。

自己愛性パーソナリティ障害は他人に共感できない

だがルミンにはもうひとつの顔がある。

自分を重要人物だと思っていて、いつも他人の賞賛を必要とする。

他人に共感することなく、つねに他人を利用する。

自己愛性パーソナリティ障害にはこうした特徴があり、障害を抱えるルミンは「自分より脚光を浴びる」存在を許せないのだ。

許せないことが起きた時、ルミンは恐ろしい行動に出る。

自分のサロンのメンバーがルミンの本を褒めるブログを書いた時、メンバーのブログと知らずにこっそりと剽窃していたルミンは、その事実を消すために彼女に罠を仕掛け、貶め、サロンから追い出した。

また、エッセイストとしてデビューする前に出入りしていた文芸教室でも、仲間のアイデアを盗作し、それを指摘されそうになった時も、般若のような顔になって相手を罵倒した。

さらに自分の人脈を総動員してエッセイ出版をこぎつけてくれた女性に対しては、自分のつたない小説の原稿を「賞賛しなかった」ことに激怒し、心の病に苦しむ彼女を透明人間のように扱って、自殺へと追い込んだ。

いじめのきっかけは「作文がうまかった」

5月よりスタートした連載記事の15話では、そんな恐ろしいルミンの中学時代の同級生と思われる女性が登場する。謎の女性は、「チャコチャンネルのチャコ」と名乗る。

チャコは過去、「自己愛性パーソナリティ障害」を抱える「自己愛さん」に、いじめのターゲットにされていた。いじめのきっかけは、チャコが作文で賞を取ったのが始まりだった。

陰湿ないじめでチャコを追い込む「自己愛さん」は作文が得意だったため、「自分より脚光を浴びているチャコを許せなかった」。

今は明るく話せても当時はいかに大変だったか、「自己愛さん」にターゲットにされた辛い日々をチャコは告白している。

記事冒頭のイギリスの調査でも、「頻繁にいじめ被害を受けた」経験者は経験者でない人に比べ、自殺による死亡率が高かった。

いじめによって自尊心を傷つけられ、自己肯定感が持てなくなるからだ。いじめは受けているその時だけでなく、一生に渡る傷跡を残す。

漫画の中では特定はしていないが、チャコはルミンが追い詰めて自殺未遂を起こした沙世に違いない。あなたはどう思うだろうか。

漫画の試し読みをご覧いただきたい。

◇「今はこうして明るく話せてるけど、当時は本当に大変で」こう話せるようになったチャコは、どれだけの苦しさを乗り越えてきたのだろうか。

「つらかったよね」とつぶやく篠原さんだが、「未遂に終わってよかった」「生きていてくれてよかった」と思わずにはいられない。

次話「死に追いやった被害女性を『愛だった…』“自己愛性パーソナリティ障害”のご都合主義」より、悪魔のルミンに対し、被害者たちの逆襲が始まる。

