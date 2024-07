なでしこは準々決勝で宿敵アメリカと激突！パリ五輪ベスト8が決定

パリ・オリンピック(五輪)女子サッカーのグループステージの全日程が7月31日に終了し、ベスト8進出国が決定した。ロンドン五輪の銀メダル以来、12年ぶりのメダル獲得を目指すなでしこジャパンは、初戦で欧州王者のスペイン女子代表に惜敗するも、ブラジル女子代表、ナイジェリア女子代表相手に連勝し、全勝のスペインに次ぐ、2位でグループステージを突破した。また、グループAでは最終節でニュージーランド女子代表を下した開催国のフランス女子代表が首位通過。ドローン使用のスパイ問題で勝ち点6を剥奪された前回王者のカナダ女子代表が、グループステージ全勝で2位にすべり込んだ。

グループBは3大会ぶりの金メダルを目指すアメリカ女子代表が3連勝で危なげなく首位通過を決めると、同じく2大会ぶりの金メダルを目指すドイツ女子代表も2勝1敗で2位通過を決めた。また、各グループ3位の中で上位2カ国となった1位コロンビア女子代表(グループA)、2位ブラジル女子代表(グループC)も決勝トーナメント進出を決めているなお、準々決勝ではなでしこはアメリカと対戦することが決定した。◆準々決勝8月3日(土)《22:00》アメリカ女子代表 vs なでしこジャパン《24:00》スペイン女子代表 vs コロンビア女子代表《26:00》カナダ女子代表 vs ドイツ女子代表《28:00》フランス女子代表 vs ブラジル女子代表