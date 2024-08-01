ÃæÆü¡¦¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¡ª ¶ìÏ«¿Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËºØÆ£²í¼ù»á¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¢¡ ¡Ö¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤ò¤¦¤Þ¤¯³è¤«¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×
ÃæÆü¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë´°Éõ¾¡¤Á¡£¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Î¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤··è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¤Î¹¥Åê¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï1»à¤«¤éÀÖ±©Í³¹É¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢Â³¤¯µÜËÜ¾æ¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤áÌµ¼ºÅÀÈ¯¿Ê¡£2²ó¤Ë¤ÏÆó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥¹¥Ë¡¼¥É¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢3¡¢4²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ë¤ÏÏ¢ÂÇ¤Èµ¾ÂÇ¤Ç°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Î²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿6²ó¤â»°¼ÔËÞÂà¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃæÆü¼«Ëý¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3²ó¤Ë¹â¶¶¼þÊ¿¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Çµó¤²¤¿¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê4Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¾¾ÌÚÊ¿¤ËÂÐ¤·¡¢31ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿¿¿ÃæËþ»á¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢º£Æü¤Ï6²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½é¾¡Íø¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤È²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºØÆ£²í¼ù»á¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÄÊì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Í¡¢¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó´èÄ¥¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¡¦ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤ò¤¦¤Þ¤¯³è¤«¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆÃÄ§¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÊ¸¶ç¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤ºËÍ¤Î¤³¤È¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¡£°éÀ®¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
ÃæÆü¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë´°Éõ¾¡¤Á¡£¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Î¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤··è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¤Î¹¥Åê¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï1»à¤«¤éÀÖ±©Í³¹É¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢Â³¤¯µÜËÜ¾æ¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤áÌµ¼ºÅÀÈ¯¿Ê¡£2²ó¤Ë¤ÏÆó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥¹¥Ë¡¼¥É¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢3¡¢4²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ë¤ÏÏ¢ÂÇ¤Èµ¾ÂÇ¤Ç°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Î²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿6²ó¤â»°¼ÔËÞÂà¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃæÆü¼«Ëý¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3²ó¤Ë¹â¶¶¼þÊ¿¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Çµó¤²¤¿¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¡¦ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤ò¤¦¤Þ¤¯³è¤«¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆÃÄ§¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÊ¸¶ç¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤ºËÍ¤Î¤³¤È¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¡£°éÀ®¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù