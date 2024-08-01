ÆüËÜ¤Î»Ù±ç¤Ç¸¸¤ÎµÜÅÂ¤¬¸½Âå¤ËÁÉ¤Ã¤¿¡ª¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë´Ñ¸÷¤ò¡×ÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ÎÂÀ×
¡ÖÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¾ï¤ËÊ¶ÁèÃæ¤Î´í¸±¤Ê¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊ¶Áè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ïµ®½Å¤ÊÊ¸²½°ä»º¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤«¤éJICA¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ»ö¶ÈÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Î´Ñ¸÷°äÀ×Ä£¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¹ß´úæÆ¡Ê¤Õ¤ê¤Ï¤¿¤«¤±¤ë¡¦41¡Ë¤µ¤ó¤À¡£
ÆüËÜ¤ÏJICAÅù¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹Ç¯¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯10·î7Æü¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î¹¶·â¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶¤Ø¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤ë¾ðÀª°²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê´Ñ¸÷¤Ï´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¥¶¤Î¾ðÀª°²½¤ò¼õ¤±¤¿¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ßÃÏ¶è¤Î¸½¾õ¤ò¹ß´ú¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë¡£
¢£¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¥¶¥¤¥¯¾²¤¬ÆüËÜ¤Î»Ù±ç¤ÇÁÉ¤Ã¤¿
¡ÖÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÊÅÔ»Ô¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¶µ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ®½Å¤ÊÊ¸²½°ä»º¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÁ´ÅÚ¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ê¥³¤Ë¤¢¤ë¥Ò¥·¥ã¥àµÜÅÂ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£JICA¤Ï¤³¤ÎµÜÅÂ¤ÎÊÝ¸î¤È¡¢¹Êó³èÆ°¤òÄ¹Ç¯»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹ß´ú¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
µìÌóÀ»½ñ¤Ë¤âÌ¾Á°¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¸¥§¥ê¥³¤Ï»à³¤ËÌÀ¾Éô¤ÎÄ®¡£³¤È´¤ÏÌó¥Þ¥¤¥Ê¥¹240m¤ÈÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÄãÃÏ¤Ë¤¢¤ëÄ®¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2006Ç¯7·î¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¾Íè¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¶¦Â¸¶¦±É¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤Î²óÏ¡×¹½ÁÛ¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢JICA¤Ï2009Ç¯¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¿¶¶½¤Î¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤ò¼Â»Ü¡£
¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬Ìµ½þ»ñ¶â¶¨ÎÏ¤Î¡Ö¥¸¥§¥ê¥³¡¦¥Ò¥·¥ã¥àµÜÅÂ°äÀ×ÂçÍá¾ìÊÝ¸î¥·¥§¥ë¥¿¡¼·úÀßµÚ¤ÓÅ¸¼¨·×²è¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ò¥·¥ã¥àµÜÅÂ¤Ï¡¢7¡Á8À¤µª¤Î¥¤¥¹¥é¥à²¦Ä«¤Ç¤¢¤ë¥¦¥Þ¥¤¥äÄ«»þÂå¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¤¥¹¥é¥à·úÃÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆÃÄ§¤ÏÃæÅìºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î825Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¸Ø¤ë¥â¥¶¥¤¥¯¾²¡£Èþ¤·¤¤´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤ä²ÖÊÁ¤¬21¿§¤Î¼«Á³ÀÐ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¡ØÀ¸Ì¿¤Î¼ù¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ®ÉÐ¼¼¤Ë¤¢¤ë¥â¥¶¥¤¥¯¤Ï¡¢º¸¤ËÁð¤ò¿©¤Ù¤ë¥¬¥¼¥ë2Æ¬¡¢±¦¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¥¬¥¼¥ë1Æ¬¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡ØÁ±¤È°¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡ØÊ¿ÏÂ¤ÈÀïÁè¡Ù¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥Õ¡Ê¥¤¥¹¥é¥à»ØÆ³¼Ô¡Ë¤ÎÅß¤ÎÊÌÁñ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÜÂÔ¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢749Ç¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÅÝ²õ¡£º½¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
1873 Ç¯¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤«È¯·¡ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°äÀ×¤Î¥â¥¶¥¤¥¯²è¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ïº½¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ïª½Ð¤·¤¿ÉôÊ¬¤âÉ÷±«¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢É÷²½¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤ÏÌó12²¯±ß¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢5Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¡¢2021Ç¯6·î¤ËµÜÅÂ¤òÊ¤¤¦¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤¬´°À®¤·¤¿¡£¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÎÀß·×¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀß·×»öÌ³½ê¡¦¥Þ¥Ä¥À¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¤À¡£´°À®¼°Åµ¤Ë¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼³°Ì³Âç¿Ã¡ÊÅö»þ¡Ë¤â½ÐÀÊ¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Î´Ñ¸÷°äÀ×Ä£Ä¹´±¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¼°Åµ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿°äÀ×¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÊóÆ»¿Ø¤ÏÂ©¤ò°û¤ó¤À¡£¾²¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿º½¤Ï¼è¤êÊ§¤ï¤ì¡¢¥«¥ê¥Õ¤¬°¦¤·¤¿¸«»ö¤Ê¥â¥¶¥¤¥¯¤¬Ìó1300Ç¯¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¸½Âå¤ËÁÉ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£°äÀ×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤
JICA¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ù±ç»ö¶È¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢¥Ò¥·¥ã¥àµÜÅÂ°äÀ×¤Î¹Êó¤âÃ´Åö¤¹¤ë¹ß´ú»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢µ®½Å¤ÊÊ¸²½°ä»º¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤³¤Î°ìÂÓ¤¬¹ñºÝ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬Íè¤¿¤È¤¤ËÃÏ¸µ¤Ë¤â¤ª¶â¤¬Íî¤Á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤ò´Þ¤á¤¿·Á¤Ç¥Ò¥·¥ã¥àµÜÅÂ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ìµ½þ»ñ¶â¶¨ÎÏ»ö¶È¼Â»Ü¤ÎºÝ¤ËJICA¤¬½Å»ë¤·¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±¤È¤ÎÂÐÏÃ¤À¡£¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÏ¸µ½»Ì±¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤Þ¤¿Æü¸÷¤ä²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤ÇÄË¤ß¤¬¤Á¤Ê¥â¥ë¥¿¥ë¾²¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ëµ»½Ñ°ÜÅ¾¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡È»ÜÀß¤òºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬°äÀ×¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ËÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©ºî¤ê¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°äÀ×¤âÂ¿¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É¬¤º¥Ä¥¢¡¼¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡¢±öÊ¬´ÞÍÎÌ¤¬¹â¤¯ÉâÍ·ÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¸Ð¡Ø»à³¤¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸Ð´ß¤Î°ìÉô¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤Ë¤âÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±ÃÏ°è¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ê´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»à³¤¼þÊÕ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¢¤ëà»à³¤¥ê¥¾¡¼¥Èá¤Ç³¤³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¤Ï°ìÁ¬¤âÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç»à³¤¤Ë¹Ô¤¯²áÄø¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¸¥§¥ê¥³¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Ò¥·¥ã¥àµÜÅÂ¤ò´Ñ¸÷¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¶â¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤±¤Ã¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¸¥§¥ê¥³¤È¤¤¤¦Ä®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê´Ñ¸÷¤ÎÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤¿ÌðÀè¤ËÊ¶Áè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿
°äÀ×¤À¤±¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê´Ñ¸÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤«¤é¥¸¥§¥ê¥³¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£1½µ´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ó¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¹¡£ËÌÉô¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢Åß¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë»³³ÙÃÏÂÓ¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢³¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢º½Çù¤âÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥±¥Ð¥Ö¤ä¥Õ¥à¥¹¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¼¤¤ÎÁÍý¤Î¤Û¤«¡¢¹ß´ú¤µ¤ó¤¬¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¯¥ë¡¼¥Ù¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¤À¡£
¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤â¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤â¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤â¡¢¤¦¤Á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÅÚÆé¤Ë¤ªÊÆ¤ÈÆù¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¿æ¤¹þ¤ó¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¸«¤´¤¿¤¨¤â¤¢¤ë¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤âÂç´î¤Ó¤Ç¤¹¡£
Î¹¹Ô¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£¤¸¤Ä¤ÏºòÇ¯3·î¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢16¡Á17»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢11¡Á12»þ´Ö¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤«¤¯¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÎ®¹Ô¤Ç´Ñ¸÷¶È¤ÏÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤´¤í¤«¤é²óÉü¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
2023Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê´Ñ¸÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê´Ñ¸÷°äÀ×Ä£¤ÎÄ¹´±¤â½ÐÀÊ¤·¡¢VR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ë¤Ç¥Ò¥·¥ã¥àµÜÅÂ¤Î¥â¥¶¥¤¥¯²è¤òºÆ¸½¤¹¤ë»î¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê´Ñ¸÷¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÌðÀè¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹¶·â¤È¡¢¤½¤ÎÊóÉü¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶¤Ø¤Î¿¯¹¶¤À¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¥¬¥¶¾ðÀª¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê´Ñ¸÷¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£