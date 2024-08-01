釈放された佐野海舟がサッカー界に復帰。マインツが合流を発表

ドイツ1部のマインツは31日、元日本代表MF佐野海舟（23）がチームへ正式に加入し、1日からトレーニングキャンプに参加すると発表した。

Kaishu Sano steht Mainz 05 ab sofort als Spieler zur Verfügung. Die Staatsanwaltschaft in Tokyo hat das Ermittlungsverfahren gegen den Anfang Juli verpflichteten japanischen Nationalspieler eingestellt.



Kaishu Sano wird der Mannschaft am Donnerstag ins Trainingslager folgen.

— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) July 31, 2024

今年のAFCアジアカップに日本代表として参加した佐野。7月3日に鹿島アントラーズからマインツへの完全移籍が決まり、同21日からチームへ合流する予定だった。

しかし一時帰国中だった同14日、不同意性交の疑いで知人の男2人とともに警視庁に逮捕。同29日、佐野の所属事務所である「UDN Sports」は佐野が釈放されたことを発表していた。

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現地のメディアでは復帰と放出の双方で報じられていたが、マインツは「東京の検察庁は（佐野への）捜査を終了した」と報告しチームへの合流を発表した。マインツは31日からオーストリアのチロルで合宿を開始している。