釈放された佐野海舟がサッカー界に復帰。マインツが合流を発表

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ドイツ1部のマインツは31日、元日本代表MF佐野海舟（23）がチームへ正式に加入し、1日からトレーニングキャンプに参加すると発表した。

今年のAFCアジアカップに日本代表として参加した佐野。7月3日に鹿島アントラーズからマインツへの完全移籍が決まり、同21日からチームへ合流する予定だった。

しかし一時帰国中だった同14日、不同意性交の疑いで知人の男2人とともに警視庁に逮捕。同29日、佐野の所属事務所である「UDN Sports」は佐野が釈放されたことを発表していた。

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現地のメディアでは復帰と放出の双方で報じられていたが、マインツは「東京の検察庁は（佐野への）捜査を終了した」と報告しチームへの合流を発表した。マインツは31日からオーストリアのチロルで合宿を開始している。