東京金のズベレフ8強入り メドベ敗退 パリ五輪テニス男子
【AFP＝時事】パリ五輪は31日、テニス男子シングルス3回戦が行われ、東京五輪金メダリストで大会第3シードのアレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）は7-5、6-3でアレクセイ・ポピリン（Alexei Popyrin、オーストラリア）に快勝し、準々決勝に進出した。
ロシア出身で個人の中立選手（AIN）として出場した第4シードのダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev）は3-6、6-7（5-7）で第13シードのフェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）に敗れた。
【翻訳編集】AFPBB News
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