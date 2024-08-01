µð¿Í10¥«¡¼¥É¤Ö¤êÉé¤±±Û¤·¡¡Åê¼ê¿Ø¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤9¼ºÅÀ¤ÇÏ¢ÇÔ¡¡°¤Éô´ÆÆÄ6ÆÀÅÀ¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ãû¤·¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡½9ºå¿À¡Ê2024Ç¯7·î31Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î9¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¤ÆÏ¢ÇÔ¡£10¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤ÎÉé¤±±Û¤·¤Ç2°Ì¡¦¹Åç¤Ë1¥²¡¼¥àº¹¡¢3°Ì¡¦ºå¿À¤Ë1¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉé¤±¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Æ¡£3Ï¢ÇÔ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡6»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬ÍðÄ´¡£3»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿½é²ó¤Ë4¼ºÅÀ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¡¢µß±ç¿Ø¤â¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂÇÀþ¤Ï5²ó°Ê¹ß¤Ë6ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦Ç´¤ê¤ò¸«¤»¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤Ãû¤·¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£7·î¤Ï14¾¡6ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£·î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ó¤¯Ìîµå¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë