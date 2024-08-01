¡Öµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¡ª¡×¥Ð¥ì¡¼ÃË»ÒÆüËÜ¡¢½é¾¡Íø¤ÇÀª¤¤¡ª¡ÖËÍ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡×À¾ÅÄÍ»Ö¤¬Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿21ÆÀÅÀ¤ÇËÊ¤¨¤¿¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
À¾ÅÄ¤¬Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿21ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀï¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö7·î31Æü¡¢Æ±8°Ì¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤È1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î2ÀïÌÜ¤òÀï¤¤¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£1972Ç¯¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢52Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢8¶¯Æþ¤ê¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛµçÃÏ¤òµß¤¦ÆüËÜ¤Î¥ê¥Ù¥í¡ª»³ËÜÃÒÂç¡Ö¾®Àî¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¡×½éÀï¹õÀ±¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ÇÌ¥¤»¤¿¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¤Ï¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊVNL¡ËÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÂÐÀï¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Áê¼ê¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢9-9¤«¤é¤Î¥é¥ê¡¼¤Ç¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ÆÀè¤Ë10ÅÀÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¤ÎÏ¢Â³¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç12-9¤È¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ï¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤À¤±¤Ç5ËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò25-16¤ÇÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢4ÅÀº¹¤«¤éÀ¾ÅÄ¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤Æ5Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£ÀÐÀî¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥»¥Ã¥È¤«¤éÀ¾ÅÄ¤¬·è¤á¤Æ´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢25-22¤ÇÏ¢¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢À¾ÅÄ¤¬¶¯ÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤È¸«¤»¤«¤±¤ÆÁ°¤ËÍî¤È¤¹¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤Ê¹¶·â¤â¸÷¤Ã¤¿¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀ¾ÅÄ¤Î¹¶·âÎÏ¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç9-7¤È2ÅÀº¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÀè¤Ë10ÅÀÌÜ¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï郄¶¶Íõ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¡¢»³Æâ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÇ´¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏµÜ±º·ò¿Í¤¬·è¤á¤Æ25-23¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡À¾ÅÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ØNHK¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤³¤Î1¾¡¤¬ËÜÅö¤Ë±ó¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£3»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Î1¾¡¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«½éÀï¤Ç¿È¤ËÝî¤ß¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¡£ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤·¡¢µÕ¤Ë¤³¤ÎµÕ¶¤ò¤¤¤Ä¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¤Þ¤º¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹5ËÜ¤ò·è¤á¡ÖÎý½¬ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èð÷¤¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È´ØÅÄÁª¼ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÊÆ¹ñÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¥Ë¥·¥À¥³¡¼¥ë¡×¤òÍá¤Ó¡ÖËÍ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¼¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤âÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡£Àè¤ò¸«¤º¤ËÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î½é¾¡Íø¤Ë¤Ï³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈ¿±þ¡£¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVolleyball World¡Ù¤ÏX¤Ç¡ÖÆüËÜ¡¢µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö½éÀï¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Èà¤é¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤òÁê¼ê¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡£¥æ¥¦¥¸¡¦¥Ë¥·¥À¤Ï21ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢À¾ÅÄ¤¬Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë21ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡Àï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÎÊÆ¹ñ¤ò²¼¤·¡¢52Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]