¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯4¶¯ ¥Ü¡¼¥ëÄ¾·â¤·¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤â ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï31Æü¡¢¥Æ¥Ë¥¹½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç²ñÂè1¥·¡¼¥É¤Î¥¤¥¬¡¦¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¡ÊIga Swiatek¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï6-1¡¢2-6¡¢4-1¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Âè8¥·¡¼¥É¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡ÊDanielle Collins¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Éé½ý´þ¸¢¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¤ÏÂè3¥»¥Ã¥ÈÂè1¥²¡¼¥à¤Ë¥³¥ê¥ó¥º¤ÎÊü¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤¬¶»¤ËÅö¤¿¤ë¿´ÇÛ¤Ê½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥È¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ê¥ó¥º¤â¤¹¤°¤µ¤Þ¥Í¥Ã¥È¤ò±Û¤¨¤Æ¶î¤±´ó¤ê¼Õºá¡£¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¤Ï°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é»î¹ç¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥³¥ê¥ó¥º¤ÏÂè3¥»¥Ã¥ÈÂè3¥²¡¼¥à½ªÎ»¸å¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¥³¡¼¥È¤òÂà½Ð¡£°ìÅÙ¤Ï¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢2¥²¡¼¥à¸å¤ËÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´þ¸¢¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÀª¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¶¥µ»¤Ç½é¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¤Ï¡¢½à·è¾¡¤ÇÂè6¥·¡¼¥É¤ÎÅ¢¶ÖÊ¸¡ÊZheng Qinwen¡¢Ãæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Ê¥À¥ë/¥¢¥ë¥«¥é¥¹ÁÈ¤Ï½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Æ¥Ë¥¹ÃË»Ò
¡¦¥±¥ë¥Ð¡¼¤¬¸½Ìò¤ËËë ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç8¶¯ÇÔÂà ½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¸µÀ¤³¦1°Ì
¡¦¥¬¥¦¥Õ¤¬3²óÀïÇÔÂà¡¢ÎÞ¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÈ½ÄêÆ³ÆþÁÊ¤¨ ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Æ¥Ë¥¹½÷»Ò
¡¡¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¤ÏÂè3¥»¥Ã¥ÈÂè1¥²¡¼¥à¤Ë¥³¥ê¥ó¥º¤ÎÊü¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤¬¶»¤ËÅö¤¿¤ë¿´ÇÛ¤Ê½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥È¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ê¥ó¥º¤â¤¹¤°¤µ¤Þ¥Í¥Ã¥È¤ò±Û¤¨¤Æ¶î¤±´ó¤ê¼Õºá¡£¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¤Ï°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é»î¹ç¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥³¥ê¥ó¥º¤ÏÂè3¥»¥Ã¥ÈÂè3¥²¡¼¥à½ªÎ»¸å¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¥³¡¼¥È¤òÂà½Ð¡£°ìÅÙ¤Ï¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢2¥²¡¼¥à¸å¤ËÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´þ¸¢¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÀª¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¶¥µ»¤Ç½é¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¤Ï¡¢½à·è¾¡¤ÇÂè6¥·¡¼¥É¤ÎÅ¢¶ÖÊ¸¡ÊZheng Qinwen¡¢Ãæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Ê¥À¥ë/¥¢¥ë¥«¥é¥¹ÁÈ¤Ï½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Æ¥Ë¥¹ÃË»Ò
¡¦¥±¥ë¥Ð¡¼¤¬¸½Ìò¤ËËë ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç8¶¯ÇÔÂà ½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¸µÀ¤³¦1°Ì
¡¦¥¬¥¦¥Õ¤¬3²óÀïÇÔÂà¡¢ÎÞ¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÈ½ÄêÆ³ÆþÁÊ¤¨ ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Æ¥Ë¥¹½÷»Ò