¶¯¿´Â¡¤ÎÆüËÜÇØ±Ë¤®¤Î¥Û¡¼¥×¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÃÝ¸¶½¨°ì¤¬·è¾¡ÆÏ¤«¤º¡¡Æþ¹¾ÎÍ²ð¤Î¸å·Ñ¼Ô¡¢ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡¢¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¶¥±ËÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¡Ê31Æü¡¢¥é¥Ç¥Õ¥¡¥ó¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤ÎÃÝ¸¶½¨°ì¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¡áÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô½Ð¿È¡á¤¬½à·è¾¡¤ËÎ×¤ß¡¢1Ê¬58ÉÃ03¤ÎÁ´ÂÎ15°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÎÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯ÆüËÜ¤ÎÇØ±Ë¤®¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿Æþ¹¾ÎÍ²ð¤µ¤ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬¡¢À²¤ìÉñÂæ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÌÌ¤«¤é¾åÈ¾¿È¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤¬À¸¤à¿ä¿ÊÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¤¬¡¢ºò²Æ¤ÎÊ¡²¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÊç¤Ã¤¿¡£ËÌÅç¹¯²ð¤µ¤ó¤é¤ò°é¤Æ¤¿ÅìÍÎÂç¤ÎÊ¿°æ¥³¡¼¥Á¤Î²¼¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê±ËË¡¤ÎÄ¹½ê¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ÆµÛ¤Î¥ê¥º¥à¤äºÙ¤«¤¤¥¥Ã¥¯¤ò¶¯²½¤·¡¢¼«Ê¬¤Î·Á¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¹¾¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯»þ¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2022¡¢23Ç¯¤ÈÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤â¡Ö¡ÊÆþ¹¾¡ËÎÍ²ð¤µ¤ó¤Î¼¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¼¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤Ç¾¡¤Á¤¤ê¡¢À¤Âå¸òÂå¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¥Û¡¼¥×¤À¡£¡ÖÎÍ²ð¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿20ºÐ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÌö¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£