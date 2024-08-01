À¶¸¶²ÌÌí¡¢ÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é¼ç±éºÇ¿·ºî¡¡¡ÈÊ¿ËÞ¡ÉÂç³ØÀ¸Ìò¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡×¤Ø¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ê22¡Ë¤¬¡¢10·î¥¯¡¼¥ë¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÈÆü10¡É¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬8·î1Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊ¿ËÞ¤ÊÂç³ØÀ¸Ìò¤Ç¡¢ÆüÍË¤ÎÌë¤Ë¤½¤Ã¤È¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¥Á¥é¥ê¡ªÎï¤·¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿À¶¸¶²ÌÌí
¡¡ABC¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÎÆü10ÏÈ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÆüÍËÆü¤ÎÌë¤°¤é¤¤¤Ï¡Ä¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢8·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¼ç±é¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤ºÈ¡¢ÀèÀ¸¡ª¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½©¤Î¿·ºî¤ÏÀ¶¸¶¼ç±é¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¸á¸å10»þ15Ê¬¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢2020Ç¯µÓËÜ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÊ¼Æ£¤ë¤ê»á¡£ÂåÉ½ºî¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖºÇ°¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤ÏºòÇ¯10·îÅÙ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ·î´Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºä¸µÍµÆó»á¤Î¡ØÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡Ù¤Î¥Á¥§¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡Ø½éÎø¤Î°Ëâ¡Ù¤ÎµÓËÜ¶¨ÎÏ¡õHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤·¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¸÷¤ë¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤ä¡¢¼ã¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ð¡¹¤·¤¤´¶¾ðÉÁ¼Ì¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¡£°é¤Ã¤¿´Ä¶¤äÀ³Ê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÊÃË½÷5¿Í¤¬Âç³Ø¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¼¡Âè¤Ë¸ß¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¹ç¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¿´¤Îµï¾ì½ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡×¤ØÂ£¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÀ¶¸¶¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢³Î¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦²¸Â¼Í¥´õ¡Ê¤ª¤Î¤à¤é¡¦¤æ¤¡Ë¤¬¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢º³ºÙ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂç³Ø»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹·Á¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡Í¥´õ¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Ï¤´¤¯Ê¿ËÞ¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤ë¡£Êì¿Æ¤«¤é¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È°é¤Æ¤é¤ì¡¢¼«¿È¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Îø¿Í¤È¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¡£Âç³ØÀ¸³è¤Ë¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ô¼°¤ò½ñ¤¯ÉÔ»×µÄ¤ÊÀÄÇ¯¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤ÎÈà¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò¡¢Í¥´õ¤Ï½¦¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¤³¤Î¶öÁ³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹Í¥´õ¤ÎËèÆü¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¢£À¶¸¶²ÌÌí¡¡¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤òÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ²±¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÃúÇ«¤Ë¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤Î»þ´Ö¤¬¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¡É¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¤È"¤³¤ì¤«¤é¡È¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤á¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Ê¼Æ£¤ë¤ê ¥³¥á¥ó¥È
¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦Ãç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¹Ô¤µÍ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤òÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦²¸Â¼Í¥´õ¤òÀ¶¸¶²ÌÌí¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¸½¼Â¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À¶¸¶¤µ¤ó¤¬Ãí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Ç®ÎÌ¤ËÉé¤±¤Ì¤è¤¦¡¢¤ï¤¿¤·¤âµÓËÜ¤Î°ìÊ¸»ú°ìÊ¸»ú¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Î¿´¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¥Á¥é¥ê¡ªÎï¤·¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿À¶¸¶²ÌÌí
¡¡ABC¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÎÆü10ÏÈ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÆüÍËÆü¤ÎÌë¤°¤é¤¤¤Ï¡Ä¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢8·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¼ç±é¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤ºÈ¡¢ÀèÀ¸¡ª¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½©¤Î¿·ºî¤ÏÀ¶¸¶¼ç±é¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¸á¸å10»þ15Ê¬¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¡£°é¤Ã¤¿´Ä¶¤äÀ³Ê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÊÃË½÷5¿Í¤¬Âç³Ø¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¼¡Âè¤Ë¸ß¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¹ç¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¿´¤Îµï¾ì½ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡×¤ØÂ£¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÀ¶¸¶¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢³Î¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦²¸Â¼Í¥´õ¡Ê¤ª¤Î¤à¤é¡¦¤æ¤¡Ë¤¬¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢º³ºÙ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂç³Ø»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹·Á¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡Í¥´õ¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Ï¤´¤¯Ê¿ËÞ¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤ë¡£Êì¿Æ¤«¤é¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È°é¤Æ¤é¤ì¡¢¼«¿È¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Îø¿Í¤È¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¡£Âç³ØÀ¸³è¤Ë¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ô¼°¤ò½ñ¤¯ÉÔ»×µÄ¤ÊÀÄÇ¯¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤ÎÈà¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò¡¢Í¥´õ¤Ï½¦¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¤³¤Î¶öÁ³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹Í¥´õ¤ÎËèÆü¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¢£À¶¸¶²ÌÌí¡¡¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤òÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ²±¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÃúÇ«¤Ë¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤Î»þ´Ö¤¬¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¡É¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¤È"¤³¤ì¤«¤é¡È¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤á¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Ê¼Æ£¤ë¤ê ¥³¥á¥ó¥È
¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦Ãç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¹Ô¤µÍ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤òÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦²¸Â¼Í¥´õ¤òÀ¶¸¶²ÌÌí¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¸½¼Â¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À¶¸¶¤µ¤ó¤¬Ãí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Ç®ÎÌ¤ËÉé¤±¤Ì¤è¤¦¡¢¤ï¤¿¤·¤âµÓËÜ¤Î°ìÊ¸»ú°ìÊ¸»ú¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Î¿´¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£