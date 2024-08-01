¡ÚÂÎÁà¡Û¶¶ËÜÂçµ±¤Ï¥á¥À¥ëÆ¨¤¹¡¡¤¢¤óÇÏ¤ÇÍî²¼¡õ¤Ä¤êÎØ¤Çµ»ÉÔÇ§Äê¡Ö¤³¤Î£³Ç¯´Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂÎÁàÃË»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤º¡£ÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤ËÂ³¤¯¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤Î£²Ï¢ÇÆ¡¢Á°²óÅìµþÂç²ñ¤Î¶¶ËÜ¤ËÂ³¤¡¢àÆüËÜÀª£´Ï¢ÇÆá¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¸«¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È²¬¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«¤é¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÏ¢ÇÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Î°Õ¼±¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£¥±¥¬¡Ê£µ·î¤Ë±¦¼êÃæ»Ø¤òÉé½ý¡Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ±éµ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê·ë²Ì¤Ï¡Ë²ù¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄËÍ¤Ïº£Æü¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ²¡¹¤È¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢»þÀÞÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤Î£³Ç¯´Ö¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀï¤¨¤¿¤Î¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤ÎÄ©Àï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏºÇ½é¤Î¾²±¿Æ°¤ò¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç±é¤¸¡¢£±£´¡¦£¶£³£³ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¡££³°Ì¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²¼ïÌÜÌÜ¤Î¤¢¤óÇÏ¤Ç±éµ»ÅÓÃæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÍî²¼¡££±£²¡¦£¹£¶£¶ÅÀ¤ÎÄãÆÀÅÀ¤Ç¡¢Âç¤¤¯½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡££³¼ïÌÜÌÜ¤Î¤Ä¤êÎØ¤Ç¤Ïµ»¤ÎÉÔÇ§Äê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É£±£³¡¦£´£°£°ÅÀ¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢£±£¸°Ì¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£´¼ïÌÜÌÜ¤ÎÄ·ÇÏ¤Ç¤Ï¹âÆñÅÙµ»¤ò·è¤á¤Æ£±£´¡¦£·£¶£¶ÅÀ¤Ç£¹°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¹ÔËÀ¤Ç¤â£±£´¡¦£´£³£³ÅÀ¤È¤·¡¢£¸°Ì¤ÇºÇ½ª¼ïÌÜ¤Ø¡£ºÇ¸å¤ÏÅ´ËÀ¤Ï£±£´¡¦£´£°£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×£¸£´¡¦£µ£¹£¸ÅÀ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡££¶°Ì¤ÇÁ´±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¶¶ËÜ¤ÏÍ½Áª¤ÎÅ´ËÀ¤ÇÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ¡£¼ïÌÜÊÌ¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤º¡¢£²Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÃÄÂÎÁí¹ç¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤óÇÏ¤ÇÍî²¼¡£Á´ÂÎÅª¤Ë°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¯±éµ»¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£