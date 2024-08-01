¡ÚÂÎÁà¡Û²¬¿µÇ·½õ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ÇÆüËÜÀª£´Ï¢ÇÆ¡ª¡¡¡ÖÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼ÃÂÀ¸¤À¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂÎÁàÃË»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç¡¢²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë¤¬£¸£¶¡¦£¸£³£²ÅÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤Î£²Ï¢ÇÆ¡¢Á°²óÅìµþÂç²ñ¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤ËÂ³¤¡¢àÆüËÜÀª£´Ï¢ÇÆá¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£´¼ïÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿²¬¤Ï¡¢£µ¼ïÌÜÌÜ¤ÎÊ¿¹ÔËÀ¤Ç£±£µ¡¦£±£°£°ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÅ´ËÀ¤Ç¤â£±£´¡¦£µ£°£°ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸«»ö¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎÁí¹ç¤ËÂ³¤¤¤Æà£²´§á¤òÃ£À®¤·¤¿²¬¤Ï¡Ö¤³¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤âÃÄÂÎ¤È¸Ä¿Í¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¶¶ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Î¥ß¥¹¤â½Ð¤Æ¡¢¤¤¤¤¾¡Éé¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î±éµ»¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¥ß¥¹¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤¾¡Éé¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£