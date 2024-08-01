パリ五輪、バドミントン女子シングルス1次リーグ。ショットを打つ山口茜（2024年7月31日撮影）。(c)Luis TATO / AFP

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【AFP＝時事】パリ五輪は31日、バドミントン男女シングルス1次リーグが行われ、女子世界ランキング5位の山口茜（Akane Yamaguchi）は22-24、21-17、21-12でカナダのミシェル・リー（Michelle Li）を下し、決勝トーナメントに進出した。

　女子の大堀彩（Aya Ohori）と男子の奈良岡功大（Kodai Naraoka）と西本拳太（Kenta Nishimoto）も突破を果たした。

【翻訳編集】AFPBB News

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