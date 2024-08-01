山口茜らが決勝T進出 パリ五輪バドミントン
【AFP＝時事】パリ五輪は31日、バドミントン男女シングルス1次リーグが行われ、女子世界ランキング5位の山口茜（Akane Yamaguchi）は22-24、21-17、21-12でカナダのミシェル・リー（Michelle Li）を下し、決勝トーナメントに進出した。
女子の大堀彩（Aya Ohori）と男子の奈良岡功大（Kodai Naraoka）と西本拳太（Kenta Nishimoto）も突破を果たした。
【翻訳編集】AFPBB News
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