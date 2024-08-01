¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼Èø»°»ÍÏº¡ÖÆâÍÆ¤É¤¦¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÄÉé¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤¤¤â¤Î¡×
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè6Æü¡¡½ÀÆ»¡Ê2024Ç¯7·î31Æü¡¡¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÃË»Ò90¥¥íµé¤ÎÂ¼Èø»°»ÍÏº¡Ê23¡áJES¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬31Æü¡¢·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥é¥·¥ã¡¦¥Ù¥«¥¦¥ê¡Ê24¡á¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£23ºÐ¤ÇÎ©¤Ã¤¿½é¸ÞÎØ¡£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¼Èø¤Ï¾ö¤ò²¼¤ê¤¿¸å¡¢ÎÞ¤ò´®¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö²ù¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¡Ä¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Á½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¶â¥á¥À¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò³Í¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤É¤¦¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÄÉé¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤¤¤â¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¡£
¡¡Æâ¸Ô¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ºÇ½é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ¼Èø¤À¤Ã¤¿¡£³«»Ï1Ê¬¡¢Ã«Íî¤È¤·¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Êµ»¤Î¤«¤±¹ç¤¤¡£2Ê¬40ÉÃ¤¹¤®¤Ë¤Ï°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤ÏÈùÌ¯¤ÊÅê¤²¤¬¤ª¸ß¤¤¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ä¤ê5ÉÃ¤Ëµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤ï¤ìÇÔ¤ì¤¿¡£ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¡¢Â¼Èø¤ÎÆâ¸Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¾ìÆâ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¶Á¤ÅÏ¤êÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»î¹çÄ¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÂ¼Èø¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¸ì¤ì¤É¡¢»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤¤¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥ó½ÀÆ»¤Î²¦Æ»¥¹¥¿¥¤¥ë¡£À¤³¦¤Ë¡Ö»°»ÍÏº¡×¤ÎÌ¾¤ò¼¨¤·¤¿¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÂ¼Èø¡¡»°»ÍÏº¡Ê¤à¤é¤ª¡¦¤µ¤ó¤·¤í¤¦¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë8·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£2ºÐ¤Çµ¢¹ñ¤·¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ç½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£¶Í°þ³Ø±à¹â¡½Åì³¤Âç¡£ÃË»Ò90¥¥íµé¤Ç23Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥É¡¼¥Ï¡Ë3°Ì¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢º¸ÁÈ¤ß¤ÇÆÀ°Õµ»¤ÏÆâ¸Ô¡¢Âç³°´¢¤ê¡£