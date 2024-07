パリ五輪に出場しているバレーボール男子日本代表の高橋藍(22)が31日の1次リーグ第2戦、アルゼンチン戦を終えて自身のインスタグラムを更新。勝利を喜ぶ試合後の集合ショットとともに「ここから!!」と力強くつづった。

52年ぶりの五輪金メダルを狙う世界ランキング2位の日本は、同8位のアルゼンチンを相手に2セットを連取。第3セットを落として迎えた第4セットは25―23で制し、今大会初勝利を手にした。

高橋はストーリーズでは、イタリア1部リーグのモンツァでチームメートだったブラジル代表のセッター、“カチョパ”ことフェルナンド・クレリングとハグするショットを投稿。「今日は試合前にカチョパが会いに来てくれた!楽しめよって!! Thank you my friend」とつづった。

高橋の投稿には1時間足らずで1500件を超えるコメントが殺到。フォロワーから「おめでとう」「次のアメリカ戦も全力応援」「ショートサーブでSAとる藍くん最高にかっこよかったです」「アリーナが日本ホームみたいで感激しました」「一丸となっての今日の勝利は最高でした」などの声が寄せられた。