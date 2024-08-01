GANG PARADE、最新曲「一夏」ミュージック・ビデオを公開
GANG PARADEが12人体制となって初の新曲「一夏（いつか）」のミュージック・ビデオが公開された。
「一夏」はAdoやプロジェクトセカイへの楽曲提供でも注目を集めるKAMITSUBAKI STUDIO所属のサウンドプロデューサー雄之助を迎え制作された楽曲で、夏が訪れ過ぎ去る過程を描いたような情景が目に浮かぶ一曲となっている。
ミュージック・ビデオでは、ドラマ「体感予報」オープニング主題歌になった「Träumerei」でもミュージック・ビデオの制作を手がけた軍司拓実が監督を務めており、ツアーやライブに毎回同行し密着映像の撮影も担う軍司自らの撮影により、メンバーのリラックスした様々な表情が楽しめる映像に仕上がっている。
Major 6th Single「Peace☆超パニック／一夏」
配信リンク：https://GANGPARADE.lnk.to/Ituka
購入リンク：https://gangparade.lnk.to/6thsingle
WPCL-13601 通常盤（CD Only）\1,300（税込）
1.Peace☆超パニック（作詞：？？？／作曲：？？？／歌唱：GANG PARADE）
2.一夏 （作詞：牛肉／作曲：雄之助／歌唱：GANG PARADE）
3.トーナリティ（作詞：？？？／作曲：？？？／歌唱：ヤママチミキ、ユメノユア）
GANG PARADE＜ALL FOR STUDENTS TOUR＞
OPEN 13：30/START 14：00
2024年8月4日（日）愛知 THE BOTTOM LINE
OPEN 13：30/START 14：00
2024年8月12日（月）宮城 darwin
OPEN 13：30/START 14：00
2024年8月24日（土）福岡 Drum Be-1
OPEN 13：30/START 14：00
2024年8月28日（水）東京 LIQUID ROOM
OPEN 14：00/START 15：00
■チケット料金
◆小学生・中学生・大学生入場整理券 無料
◆専門学生・大学生・院生入場整理券 \2,000（税込）
※別途ドリンク代。
※お一人様1枚まで。
※小学生・中学生・高校生入場整理券及び、専門学生・大学生・院生入場整理券に関して同一の入場整理券を配布いたします。
あらかじめご了承ください。
※入場整理券受取の際に、中学生以上の方は、学生証のご提示が必要となります。小学生の方は、通知表あるいはテストの解答用紙等、ご自身の身分がわかるものをお持ちください。
GANG PARADE＜FANCLUB TOUR ASOVIVA＞
OPEN 16：30/START 17：00
2024年8月4日（日）愛知 THE BOTTOM LINE
OPEN 16：30/START 17：00
2024年8月12日（月）宮城 darwin
OPEN 16：30/START 17：00
2024年8月24日（土）福岡 Drum Be-1
OPEN 16：30/START 17：00
2024年8月28日（水）東京 LIQUID ROOM
OPEN 17：30/START 18：30
◆GANG PARADEオフィシャルサイト