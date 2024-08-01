2024年8月28日（水）発売配信リンク：https://GANGPARADE.lnk.to/Ituka購入リンク：https://gangparade.lnk.to/6thsingleWPCL-13601 通常盤（CD Only）\1,300（税込）1.Peace☆超パニック（作詞：？？？／作曲：？？？／歌唱：GANG PARADE）2.一夏 （作詞：牛肉／作曲：雄之助／歌唱：GANG PARADE）3.トーナリティ（作詞：？？？／作曲：？？？／歌唱：ヤママチミキ、ユメノユア）

GANG PARADE＜ALL FOR STUDENTS TOUR＞



2024年8月3日（土）大阪 BANANA HALLOPEN 13：30/START 14：002024年8月4日（日）愛知 THE BOTTOM LINEOPEN 13：30/START 14：002024年8月12日（月）宮城 darwinOPEN 13：30/START 14：002024年8月24日（土）福岡 Drum Be-1OPEN 13：30/START 14：002024年8月28日（水）東京 LIQUID ROOMOPEN 14：00/START 15：00■チケット料金◆小学生・中学生・大学生入場整理券 無料◆専門学生・大学生・院生入場整理券 \2,000（税込）※別途ドリンク代。※お一人様1枚まで。※小学生・中学生・高校生入場整理券及び、専門学生・大学生・院生入場整理券に関して同一の入場整理券を配布いたします。あらかじめご了承ください。※入場整理券受取の際に、中学生以上の方は、学生証のご提示が必要となります。小学生の方は、通知表あるいはテストの解答用紙等、ご自身の身分がわかるものをお持ちください。