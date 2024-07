オンラインゲームには基本的に“サービス終了”がいつかは訪れるもの。サービス終了と言えばネガティブなイメージも強いが、サービス終了のお知らせ発表から終了までの期間に、運営からの感謝としてゲームをプレイしていたファン向けに特別施策が実施されることがあり、これをプレイしないのはとても勿体ないし、意外と見逃している方も多いのではないかと思う。

そこで、サービス終了してしまうゲームタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなども紹介していきたいと思う。

8月のサービス終了タイトルは6本。遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2024年8月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

ロストディケイド

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 ロストディケイド Rastar Games 2020年2月12日 2024年8月5日 プロ野球ネクストヒーローズ GAMEDAY Interactive 2023年8月24日 2024年8月8日 BouncyBunny Trys 2024年1月24日 2024年8月15日 ブラックアイアン:逆襲の戦艦島 EYOUGAME 2018年12月19日 2024年8月20日 ヴァンパイアズ ラブ - 不死の恋愛日記 HAOPLAY 2023年8月2日 2024年8月22日 麺屋ドラゴンラーメン CLINKS/フライペンギン 2024年4月18日 2024年8月30日

2024年8月5日12時 サービス終了

メーカー:Rastar Games

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、ブシロードからリリースされたAndroid/iOS用ファンタジーRPG。2021年3月にブシロードからRastar Gamesへ配信元および運営の移管が行なわれた。壮大な世界観と手軽なプレイ感が魅力となっていて、睡眠中や仕事中、ほかのゲームを遊んでいる間など、ゲームを起動せずとも24時間いつでもキャラクターたちが冒険を進行し、アイテムや経験値を稼いでくれる。

バトルは完全フルオートだが、キャラクターごとの性能は多種多様で、スキルをうまく組み合わせることで多彩な戦術を楽しめる。また、ダンジョンのランダム生成や広大なマップでの探索、他プレーヤーと対戦できる「競技場」といったやり応えのあるゲーム性も注目したいポイントだ。

【【ロストディケイド】PV 第2弾】

2024年6月3日に公式Xにてサービス終了のお知らせが公開され、サービスが8月5日12時に終了することが明かされた。2020年2月12日の正式サービス開始から約4年半での終了となる。

サービス終了告知以降は「感謝イベント」として、ログインボーナスがゲーム内メールにて配布されている。また、サービス終了時に残ったゲーム内有償通貨は払戻しが行なわれる予定で、詳細については後日公式Xにて案内される。

なお、公式サイトは既に閉鎖されているようで、今後の情報などについてはゲーム内のお知らせや公式Xからのお知らせを確認するといいだろう。

□「ロストディケイド」公式X

BouncyBunny

2024年8月15日12時 サービス終了

メーカー:Trys

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、Trysより配信されているスマートフォン向けブロックチェーンゲーム。様々なNFTゲームが遊べるGameFiプラットフォーム・PlayMining上でプレイ可能なマルチアクションゲームとなっていて、スマートフォンブラウザがあれば誰でも楽しむことができる。

「BouncyBunny」では、プレーヤー同士が好きなユニットを3体編成し、3vs3で様々なリアルタイム吹っ飛び対戦バトルを行なっていく。ゲームに勝利することで、DEP(DEA発行の暗号資産「DEAPcoin」)に交換可能なゲーム内通貨や、キャラクターをスカウト・育成するためのアイテムを獲得できる。無料でもプレイできるが、ステータスが強く、特殊なスキルを持つ「キャラクターNFT」を購入することで、ゲームをより有利に進められる。

6月28日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が8月15日15時となることが明かされた。2024年1月24日の正式サービス開始から約7カ月での終了となる。

ゲーム内有償アイテムの販売やPlayMining NFTでのNFT公式販売は既に停止。サービス終了後は「BouncyBunny」のNFTのパブリックチェーンへのブリッジ(Polygon)と、パブリックチェーン上でのユーティリティの付与を検討中とのことで、詳細についてはPlayMining NFTより後日別途案内される予定となっている。

サービス終了までのスケジュールやその他注意事項については公式サイトのお知らせページを確認してほしい。

□サービス終了のお知らせ

ブラックアイアン:逆襲の戦艦島

2024年8月20日12時 サービス終了

メーカー:EYOUGAME

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、EYOUGAMEより配信されているAndroid/iOS/PC(DMM GAMES)用シミュレーションゲーム。プレーヤーは指令軍として反乱軍の一艦隊の指揮を執り、基地を発展させ、艦船や武器を強化していく唯一無二の最強戦艦を作っていく。

簡単な操作で刺激的な海上戦争を体験でき、プレーヤー同士での熱い5vs5リアルタイムバトルを楽しめる。登場する戦艦(バトルシップ)は多種多様で、船体、装甲、武器といったそれぞれ優れた特徴に合わせた組み合わせの編成が勝利への鍵となる。

7月10日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が8月20日12時となることが明かされた。2019年12月19日の正式サービス開始から5年半での終了となる。

サービス終了後、スマートフォン版で購入した未使用の有償通貨「ダイヤ」については払い戻しが行なわれる予定。なお、「ダイヤ」はEYOUGAMEのほかのゲームへ移換することもできる。詳細については、サービス終了後に公式サイトにて案内される。

□【重要】サービス終了のお知らせ

プロ野球ネクストヒーローズ

2024年8月8日10時 サービス終了

メーカー:GAMEDAY Interactive

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、GAMEDAY Interactive(旧OneSports NEXT)が配信、運営を行なうNPB(日本野球機構)承認スマートフォン向けプロ野球ゲーム。自分だけのオリジナルプロ野球選手を作成して、実名・実写で登場するプロ野球選手たちとともに日本一を目指していく。

野球での試合はもちろん、女性キャラクターとドラマチックなストーリーを描いていくモードなど様々な遊び方ができる。オンライン対戦では全国のプレーヤーと熱い対戦を楽しめる。

6月20日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が8月8日10時となることが明かされた。理由については、今後、お客様に満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至ったためとしている。2023年8月24日の正式サービス開始から約1年での終了となる。

未使用のゲーム内有償通貨については、払い戻しが行なわれる予定で、詳細については後日アプリ内のお知らせと公式サイトにて案内される。払い戻しの際に必要事項(プレイヤー名、ユーザーID、有償ダイヤ所持数、払い戻し先口座情報、メールアドレス)を専用フォームにて入力する必要があるため、予め記録もしくはスクリーンショットを撮影しておくといいだろう。また、アプリを削除すると払い戻し対応が不可となる場合もあるため、手続きが完了するまでは削除を控えるよう注意してほしい。

□【重要】サービス終了のお知らせ

・Google Play「プロ野球ネクストヒーローズ」のページ

・App Store「プロ野球ネクストヒーローズ」のページ

