[7.31 パリ五輪(女子)グループC第3節](ナント)

※24:00開始

主審:エミカル・カルデラス

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 山下杏也加

DF 20 守屋都弥

DF 21 石川璃音

DF 4 熊谷紗希

DF 5 高橋はな

DF 13 北川ひかる

MF 14 長谷川唯

MF 16 林穂之香

FW 17 浜野まいか

FW 9 植木理子

FW 11 田中美南

控え

GK 18 平尾知佳

DF 3 南萌華

MF 7 宮澤ひなた

MF 8 清家貴子

MF 10 長野風花

MF 12 谷川萌々子

FW 19 千葉玲海菜

監督

池田太

[ナイジェリア]

先発

GK 16 ンナドゼ・チアマカ

DF 2 ミシェル・アロジー

DF 3 オシナチ・オハレ

DF 5 チディンマ・オケケ・ンケルカ

DF 14 ディメイン・ブレシング

MF 7 トニ・ペイン

FW 8 アシサト・オショアラ

MF 10 クリスティー・ウチビ

MF 11 ジェニファー・エチギニ

MF 13 デボラー・アビオドゥン

MF 15 ラッシーダード・アジバデ

控え

GK 1 トチュク・オルエヒ

DF 4 ニコレ・ペイン

FW 6 エスター・オコロンコ

FW 9 マクレアンズ・チノヤム

FW 12 ウチェンナ・カヌ

FW 17 イヘゾ・チンウェンドゥ

FW 18 イフォマ・オヌモヌ

監督

ランディ・ウォルドラム