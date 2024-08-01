日本vsナイジェリア スタメン発表
[7.31 パリ五輪(女子)グループC第3節](ナント)
※24:00開始
主審:エミカル・カルデラス
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 山下杏也加
DF 20 守屋都弥
DF 21 石川璃音
DF 4 熊谷紗希
DF 5 高橋はな
DF 13 北川ひかる
MF 14 長谷川唯
MF 16 林穂之香
FW 17 浜野まいか
FW 9 植木理子
FW 11 田中美南
控え
GK 18 平尾知佳
DF 3 南萌華
MF 7 宮澤ひなた
MF 8 清家貴子
MF 10 長野風花
MF 12 谷川萌々子
FW 19 千葉玲海菜
監督
池田太
[ナイジェリア]
先発
GK 16 ンナドゼ・チアマカ
DF 2 ミシェル・アロジー
DF 3 オシナチ・オハレ
DF 5 チディンマ・オケケ・ンケルカ
DF 14 ディメイン・ブレシング
MF 7 トニ・ペイン
FW 8 アシサト・オショアラ
MF 10 クリスティー・ウチビ
MF 11 ジェニファー・エチギニ
MF 13 デボラー・アビオドゥン
MF 15 ラッシーダード・アジバデ
控え
GK 1 トチュク・オルエヒ
DF 4 ニコレ・ペイン
FW 6 エスター・オコロンコ
FW 9 マクレアンズ・チノヤム
FW 12 ウチェンナ・カヌ
FW 17 イヘゾ・チンウェンドゥ
FW 18 イフォマ・オヌモヌ
監督
ランディ・ウォルドラム
※24:00開始
主審:エミカル・カルデラス
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 山下杏也加
DF 20 守屋都弥
DF 21 石川璃音
DF 4 熊谷紗希
DF 5 高橋はな
DF 13 北川ひかる
MF 14 長谷川唯
MF 16 林穂之香
FW 17 浜野まいか
FW 9 植木理子
FW 11 田中美南
控え
GK 18 平尾知佳
DF 3 南萌華
MF 7 宮澤ひなた
MF 8 清家貴子
MF 12 谷川萌々子
FW 19 千葉玲海菜
監督
池田太
[ナイジェリア]
先発
GK 16 ンナドゼ・チアマカ
DF 2 ミシェル・アロジー
DF 3 オシナチ・オハレ
DF 5 チディンマ・オケケ・ンケルカ
DF 14 ディメイン・ブレシング
MF 7 トニ・ペイン
FW 8 アシサト・オショアラ
MF 10 クリスティー・ウチビ
MF 11 ジェニファー・エチギニ
MF 13 デボラー・アビオドゥン
MF 15 ラッシーダード・アジバデ
控え
GK 1 トチュク・オルエヒ
DF 4 ニコレ・ペイン
FW 6 エスター・オコロンコ
FW 9 マクレアンズ・チノヤム
FW 12 ウチェンナ・カヌ
FW 17 イヘゾ・チンウェンドゥ
FW 18 イフォマ・オヌモヌ
監督
ランディ・ウォルドラム