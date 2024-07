こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。毎週月曜日は、クイズで交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」をオンエア。安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)通称“アンゼン先生”が出題する「交通安全にまつわるクイズ」に生徒(番組リスナー)が解答します。

7月22日(月)の放送は、〇×クイズ「夜間、自転車で商店街などを通行している際、周りが明るければライトをつけなくても良い? 〇か×か?」を出題しました。

自転車のライト点灯自転車安全利用五則にも定められていますが、夜間は、商店街などの明るいところでも、ライトを点灯しなくてはいけません。夜間のライト点灯は前方の安全確認のためだけでなく、歩行者や車といった周りの人に自分の存在を知らせる重要な役割があります。いざというときにライトがつかないなどといったことが無いよう、普段からライトがつくか確認しておきしょう。また、夕暮れ時は、死亡事故が起こりやすい時間帯です。

(注)「薄暮時間帯」とは、日の入り時刻の前後1時間のことをいう(日の入り時刻は、各日の各都道府県の都道府県庁所在地(北海道は各方面 本部所在地を含む)の国立天文台天文情報センター暦計算室の計算による日の入り時刻による)早めに自転車のライトを点灯し、明るい色の服装や反射材を活用して、夕方・夜間の交通事故を防止しましょう。監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会