パリッもちっと食感の麺とソースの相性が抜群！ 大分名物の「日田やきそば」が原宿で堪能できる

グルメなあの人の“推し麺”とは? 今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・山本憲資さんが教えてくれた原宿にある「来々軒」。大分名物の日田やきそばとは?

〈これが推し麺!〉

食通が「これぞ!」というお気に入りの“推し麺”をご紹介。今回は、食べロググルメ著名人・山本憲資さんがおすすめする日田焼きそばを楽しめる新店をご紹介。

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

ファッションの聖地・原宿にできた日田焼きそばの新店

赤いのぼりが目印。まずは味を知ってほしいとテイクアウトも用意している

裏原宿の中でも地元で通称「とんちゃん通り」と呼ばれる原宿通り。おしゃれなブティックや雑貨店が並ぶこの場所に、日田焼きそばの店がオープンした。ちょっと意外な場所のようにも思えるが、この通りにある老舗古着店「BerBerJin」が手掛けていると聞けば納得だ。

「BerBerJin」店主の出身地が大分県日田市であることから、ソウルフード・日田焼きそばをぜひ東京でも知って欲しいという思いがあったという。中でも地元の人気店であり、店主が愛するのが「来々軒」。その味を受け継ぐ日田焼きそば専門店を「来々軒 原宿店」としてオープンしたのだ。

黒を基調にしたシンプルな店内

実はここ、昭和スタイルの老舗居酒屋「みこし」があった場所。店は残念ながら少し前に歴史を閉じたが「みこし」の主人からぜひここで店をやってほしいと声がかかったことがきっかけになったと言う。そうしたオマージュを込めて、店内の壁には居酒屋メニューが貼られているのだ。

山本さん

日田焼きそばの名店の支店が原宿にできたと聞いて。これが日田焼きそばか!と。大分の本場には行ったことがないので、こちらで食べられてよかったです。

灼熱の鉄板の前で腕を振るう料理長の思いとは?

大将 尾崎清治さん

一つひとつ丁寧に、本店と同じ調理法、調味料を使ってかの地の味を再現しているのは大将の尾崎さんだ。一口に日田焼きそばといっても店ごとに焼き方やソースの味が違う。「来々軒」のポイントは表面を揚げたようにカリカリに焼き付け、中はもちもちに仕上げる麺の火入れ。尾崎さんは熱い鉄板に向かい、そのタイミングをじっくりと見計らうのだ。

大分名物「日田焼きそば」の作り方とは?

本店でも使われているというしらしめ油は体にいいものを選んでいるそう

日田焼きそばは蒸し麺ではなく生麺を使うのが基本。こちらでは特注の麺を、湯通しするようにさっとゆでてから鉄板で焼く。その際にたっぷりのしらしめ油を加えて、表面がカリカリの揚げ焼きになるように炒めるのだ。

火を入れた豚肉をこんがり香ばしい麺に加える

山本さん

麺に油で火をしっかり入れて、揚げ焼きそばという感じまではいかないですが、バリバリしている食感が特徴です。

じっくりときつね色になるまで麺を焼き付け、油を足しながらこんがりとしたら返して反対の面も焼き付けていく。麺がしっかり色付いたら、キャベツともやしを加えてさらに炒める。

麺よりも多い量のもやしを加えてよく混ざるまで炒める

本店より受け継いだ秘伝のソースをまんべんなく絡め、ソースを焦がすようにしっかり炒める。ボリュームはたっぷりに見えるが、麺よりもやしが多く入るので想像するよりもずっとヘルシーなのだ。

熱々で食べられるように鉄板で提供する

山本さん

キャベツ、もやし、豚肉というスタンダードな具材ですが、鉄板で食べるとまたひときわおいしい気持ちになります。

麺のパリッもちっ食感がクセになる日田焼きそば

「生たまごのせひたやきそば」1,100円

炒めた焼きそばを熱した鉄板に盛るとジュワッと蒸気が立ちのぼり、さらに下の麺がこんがりと焦げる香りが食欲をそそる。最後にねぎをパラリとかけ、おすすめという生卵をのせると完成だ。

最初は焼きそばをストレートで味わい、途中で生卵と麺を絡めてまろやかな味を楽しみたい。地元ではご飯と一緒に食べる定食が定番という。そこでソースはさっぱり系だがご飯がすすむ味だ。サイドメニューに「ごはんとスープセット」300円があるので、現地のスタイルを体験してみるのもいいだろう。

麺の表面はカリッと、噛むともっちり。特注の麺は1日限定150玉だ

山本さん

深い旨みのある味付けで、麺との相性がばっちり。トッピングの生卵も他の具材、麺との相性が抜群によしです。

大分県日田市の郷土の味、日田焼きそば。その名店の味が、東京にいながらにして味わえるのが「来々軒 原宿店」だ。麺をゆでてから鉄板で焼く調理法や仕込みに約半日を費やすという自家製ソースなど、手間を惜しまぬ仕事で本店と同じ味を再現している。一度食べたらクセになる素朴なおいしさを体験してみたい。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆来々軒住所 : 東京都渋谷区神宮前3-25-7TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:岡本ジュン、食べログマガジン編集部 撮影:片桐圭

