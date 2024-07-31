LiSA×田淵智也×堀江晶太、TVアニメ『魔法科高校の劣等生』第3シーズンOP主題歌「Shouted Serenade」を振り返る
■「信頼関係を作れる仲間がいるってとても素晴らしいことだなって（涙）」（LiSA）「あ、そこでグッとくるんですね」（堀江）「久々に見た気がする。最近、泣かなくなったなと思ってたら」（田淵）
LiSAがオープニング主題歌「Shouted Serenade」を務めた、TVアニメ『魔法科高校の劣等生』第3シーズンのBlu-ray＆DVD第1巻と、オリジナルサウンドトラックが7月31日に発売。
発売を記念して、オープニング主題歌「Shouted Serenade」を制作した、LiSA×田淵智也×堀江晶太によるスペシャルインタビューが公開された。
ぜひ、TVアニメのBlu-ray＆DVD、サントラと併せて、作品と楽曲の理解が深まる本インタビュー記事を楽しもう。
INTERVIEW＆TEXT BY 森朋之
(C)2023 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校3製作委員会
リリース情報
2024.07.31 ON SALE
Blu-ray＆DVD『魔法科高校の劣等生 ダブルセブン編 1』
2024.07.31 ON SALE
『魔法科高校の劣等生 ダブルセブン編＆スティープルチェース編＆古都内乱編 オリジナルサウンドトラック』
TVアニメ『魔法科高校の劣等生』公式ポータルサイト
https://mahouka.jp/
LiSA OFFICIAL SITE
http://www.lxixsxa.com/