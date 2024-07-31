¡Úµð¿Í¡Ûºå¿À¤ËÏ¢ÇÔ¤ÇÃù¶â¤Ï¡Ö£¹¡×¤Ë¡¡ÀèÈ¯¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬½é²ó£´¼ºÅÀ¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â¼ºÅÀ¤ÇÈ¿·âµÚ¤Ð¤¹
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£¹¡½£¶µð¿Í¡Ê£³£±Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡£±£´°ÂÂÇ£¹¼ºÅÀ¤Çºå¿À¤ËÏ¢ÇÔ¡¢Ãù¶â¤Ï£±·å¤ËÌá¤ê¡Ö£¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±àº£µ¨½éÀèÈ¯¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤¬£±²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÂÇ¼Ô£¹¿Í¤Ç£´¼ºÅÀ¡£ÃæÈ×¤ËÄÉ¤¤¾å¤²£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ÈÖ¼ê¤ÎÀô·½ÊåÅê¼ê¤¬£¶²ó¤Ë£´ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â¼ºÅÀ¤·°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï£±²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤Ëº¸Á°ÂÇ¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç£±»àÆóÎÝ¡¢¤µ¤é¤Ë¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤ò¾¡Éé¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»ËþÎÝ¡£Â³¤¯Ìî¸ý¶³Í¤³°Ìî¼ê¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Ç£±ÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¤ËÃæÁ°¤Ë£²ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£³ÅÀÌÜ¡£¤Ê¤ª¤âºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»ºÆ¤ÓËþÎÝ¡££¹ÈÖ¤ÎµÚÀî²íµ®Åê¼ê¤Ë¤âº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢£´ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡£´ÅÀ¤òÄÉ¤¦µð¿Í¤Ï£µ²ó¤ËÈ¿·â¡££±»à¤«¤é´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤¬Ï¢Â³¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÎÂåÂÇ¡¦Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤ÓËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦µÚÀî²íµ®Åê¼ê¤ÎË½Åê¤Ç´ßÅÄ¤¬À¸´Ô¤·£±ÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë£²ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£¶²ó¡¢ºå¿À¤Î£²ÈÖ¼ê¡¦²¬Î±±Ñµ®Åê¼ê¤«¤é¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬ÀèÆ¬¤ÇÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î±¦Á°ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥â¥ó¥Æ¥¹ÆâÌî¼ê¤Î°ì¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬£³ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ß£±ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î£¶²óÎ¢¡¢£µ²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤Î£²ÈÖ¼ê¡¦Àô·½ÊåÅê¼ê¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎºäËÜ¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢ÂåÂÇ¡¦»å¸¶·òÅÍÆâÌî¼ê¤Ë¤Ï±¦Á°ÂÇ¤µ¤ìÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¶áËÜ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤Ë±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì£µÅÀÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éº´Æ£µ±¤Ë±¦Á°¤Ë£²ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì£·ÅÀÌÜ¡£Âç»³¤Ë»àµå¤Ç¤Î£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÌî¸ý¤Ë¤âÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì£¸ÅÀÌÜ¡£¤³¤Î²ó£´¼ºÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò£µÅÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£·²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£ºå¿À¤Î£³ÈÖ¼ê¡¦¼¿¸¶ÂçÚðÅê¼ê¤Ë£±»à¤«¤éÂåÂÇ¡¦ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤¬º¸Á°ÂÇ¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤Î°ì¥´¥í¤Ç¤Î£²»àÆóÎÝ¤«¤é¡¢µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÌçÏÆ¤¬À¸´Ô¤·£´ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡£·²ó¤«¤é¤Ï£³ÈÖ¼ê¤ÇÊ¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·£±»à¤«¤éÏ¢Â³ÃæÁ°ÂÇ¤ÈÆâÌî¥´¥í¤Ç¤Î£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡¢¿¹²¼¤ÎÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç£¹ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¤¡¢ºÆ¤Ó£µÅÀº¹¡£¤·¤«¤·¡¢£¸²ó¤Ë¤Ïºå¿À¤Î£µÈÖ¼ê¡¦ÉÙÅÄÏ¡Åê¼ê¤«¤é£²»Í»àµå¤È¥ª¥³¥¨¤ÎÃæÁ°ÂÇ¡¢Ãæ·ø¡¦¶áËÜ¤Î¼ººö¤Ç£±ÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡¢ÌçÏÆ¤Î°ì¥´¥í¤Ç¤â¤¦£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬È¿·â¤¤¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡££¹²ó¤Ï¥²¥éÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Êá¥´¥í¡¢ºÇ¸å¤Ï²¬ËÜÏÂ¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£