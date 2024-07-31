PK shampoo、2nd EP『輝くもの天より堕ち』リリース＆「天使になるかもしれない」MV公開
PK shampooが、メジャー2nd EP『輝くもの天より堕ち』をリリースした。現実と想像の世界線が錯綜し織り成すロマンティシズムが炸裂する「天使になるかもしれない」、夏のアンセム「夏に思い出すことのすべて」、PK shampoo結成初期からの人気曲をリテイクした「翼もください」、疾走を止めないヤマトパンクスの狂気が暴走する「ひとつの曲ができるまで」の全4曲を収録。破滅的かつ美学的に疾走し続ける PK shampoo の生き様を垣間見る作品となっている。
加藤マニが監督を務めた本MVは、居酒屋から始まり、飲み明けの突き刺す朝日、荒れ狂うバンド演奏が鳴り響く異世界。舞台は楽曲の世界観とともに移りゆき、夜の海で波に揉まれるヤマトパンクスと、エモーショナルな演奏で観る者の心を掻き立て、さらに歌詞と同じく「どこから話せばいい？」と振り出しにループするヤマトパンクスの表情が印象的な、PK shampooにこれまでになかった映像となっている。
そしていよいよ9月から全国ワンマンツアー＜PK shampoo Major 2nd EP 『輝くもの天より堕ち』 Release One Man Tour “A Day to Remember”＞が開催される。9月13日(金)大阪・梅田CLUB QUATTROを皮切りに全国5会場5公演が発表されている。チケットは絶賛一般発売中だ。
リリース情報
発売日：2024年7月31日(水)
COCA-18218［CD］￥1,320 (税抜価格 ￥1,200)
LitLink：https://lit.link/pkshampoo
M1 天使になるかもしれない
M2 夏に思い出すことのすべて
M3 翼もください
M4 ひとつの曲ができるまで
ライブ・イベント情報
開催日時：2024年8月4日（日）12:00開場/13:00開演
会場：BIGCAT、SUNHALL、ANIMA、FANJ twice、Pangea、HOKAGE、BIGSTEP B1F大階段イベントスペース
出演アーティスト(50音順)：愛はズボーン、アルカラ、梅田サイファー、ジ・エンプティ、Order From Minor.、オレンジスパイニクラブ、ガガガSP、かずき山盛り、加速するラブズ、KALMA、キュウソネコカミ、クリトリック・リス、小林私、古墳シスターズ、さよならポエジー、ザ・シスターズハイ、時速36km、SuiseiNoboAz、そこに鳴る、多次元制御機構よだか、the dadadadys、超☆社会的サンダル、TENDOUJI、TEMPLE、東京少年倶楽部、トップシークレットマン、ドミコ、ネクライトーキー、No Fun、バックドロップシンデレラ、THE BACK HORN、PK shampoo、Hue’s、Black petrol、PURIKURA MIND、the bercedes menz、Mega Shinnosuke、目やに！、山田亮一とアフターソウル、よさこいマン、夜の本気ダンス、RAZORS EDGE、LOSTAGE、浪漫革命
問い合わせ：GREENS 06-6682-1224
主催：FWWW. / ぴあ / GREENS
企画制作：日本コロムビア株式会社 / 株式会社ホリプロ / ATFIELD inc.
公式HP：https://pkshampoo.jp/psychicfes/
公式Twitter：https://twitter.com/psychic_fes
■チケット情報
＜一般発売中＞
チケット代：6,800円（税込/D別）
ぴあ https://w.pia.jp/t/psychicfes2024/
ライブ・イベント情報
2024年9月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
OPEN/START : 18:00/19:00 問合せ：GREENS 06-6882-1224
2024年9月21日(土) 福岡・福岡LIVEHOUSE CB
OPEN/START : 17:30/18:00 問合せ：BEA 092-712-4221
2024年9月23日(月) 愛知・名古屋RAD HALL
OPEN/START : 17:30/18:00 問合せ：ジェイルハウス 052-936-6041 (平日11:00〜15:00)
2024年9月28日(土) 北海道・札幌BESSIE HALL
OPEN/START : 16:30/17:00 問合せ：WESS info@wess.co.jp
2024年10月3日(木) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
OPEN/START : 18:00/19:00 問合せ：ホットスタッフ・プロモーション050-5211-6077(平日12:00〜18:00)
前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)
◎チケット先行受付
【オフィシャル先行(ぴあ)】 7月8日(月) 12:00 〜7月15日(月祝)23:59
https://w.pia.jp/t/pkshampoo/
◎チケット一般発売
2024年7月20日(土) 10:00〜
ライブ・イベント情報
ヤマトパンクス弾き語りミニライブ＋CDサイン会
2024年7月31日(水)【大阪】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
集合 ：18:45 開演：19:00
＜対象店舗＞タワーレコード梅田NU茶屋町店／なんばパークス店／京都店
参加方法：https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/live/87899.html
2024年8月27日(火)【東京】タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
集合：18:30 開演：19:00
＜対象店舗＞タワーレコード渋谷店
参加方法：https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/live/87900.html