anoが本日7月31日、東京・Zepp Diver Cityにて<ano TOUR 2024「絶絶絶蟆セ蟠惹ク也阜隕ウ絶絶絶絶險ア雖∝・ス絶絶対聖域」>のファイナル公演を開催した。同公演では、追加公演<ano TOUR 2024「絶対聖域」>を今秋開催することが発表となった。追加公演は、11月5日に大阪・Zepp Osaka Bayside、11月9日に東京・豊洲PITで開催される。ライブハウスツアーを通して拡張された“絶対聖域”なライブになるとのことだ。チケットの公式FC「CLUB DENTAL MOUSE」会員限定先行受付は本日21:00より。

■CDシングル「愛してる、なんてね。」



2024年8月21日発売予約URL:https://TF.lnk.to/aishiteru_nanntene_CD【初回生産限定盤】TFCC-89778〜89779 4,400円(税込)【通常盤】TFCC-89780 1,650円(税込)▼CD収録内容1. 愛してる、なんてね。2. 愛してる、なんてね。[Unplugged]3. 愛してる、なんてね。[Instrumental]▼初回生産盤Blu-ray収録内容<ano 1st TOUR 追加公演「お手お座りでハイ♡報酬ツアー」>at KT Zepp Yokohama01. デリート02. ンーィテンブセ03. アパシー04. Peek a boo05. swim in 睡眠 Tokyo06. AIDA07. 涙くん、今日もおはようっ08. 普変09. スマイルあげない10. イート・スリープ・エスケープ11. コミュ賞センセーション12. Tell Me Why13. 絶対小悪魔コーデ14. ちゅ、多様性。15. F Wonderful World16. SWEETSIDE SUICIDEencore17. 鯨の骨<ano 1st TOUR 追加公演「お手お座りでハイ♡報酬ツアー」>at KT Zepp Yokohamaドキュメント■ショップ別予約・購入特典・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング:モバイルスタンドキーホルダー・HMV/HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く:ポストカード・TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く:ステッカー・TOY’S STORE:トレーディングカード・応援店:B2告知ポスター ※対象店舗は後日発表※特典の絵柄は後日発表いたします。※イベント・ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きませんので、予めご了承ください。※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。