SUPER EIGHTが本日発売した最新アルバム『SUPER EIGHT』より、新曲「カカッテコーゼ」のミュージックビデオを公開。

◆「カカッテコーゼ」MV

新曲「カカッテコーゼ」は、アルバム『SUPER EIGHT』のオープニングテーマともいえる1曲で蔦谷好位置氏による書き下ろし楽曲。

ミュージックビデオは、アルバム全体のコンセプトでもある「1000年後の未来から来たSUPER HERO」を映像化したコンセプトMOVIE “超未来音楽戦士SUPER EIGHT”の世界観をさらに凝縮させ、新たな解釈で再編集した映像となっている。体をはった5人のアクションシーンと、シュールなフィギュアの組み合わせという異色の出来栄えに注目だ。

なお、SUPER EIGHTは来月9日から、＜超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT＞を開幕させる。

『SUPER EIGHT』

発売日 ： 2024年7月31日（水）
予約・詳細：https://SUPEREIGHT.lnk.to/SUPER_EIGHT

・初回限定「SUPER」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,800 / LCCA-6136〜6137 (Blu-ray) / LCCA-6138〜6139 (DVD)

・初回限定「HERO」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,600 / LCCA-6140〜6141 (Blu-ray) / LCCA-6142〜6143 (DVD)

・通常盤：CD
税込価格￥3,300 / LCCA-6144

・通販限定「EIGHT」盤
CD+GOODS 税込価格 ￥8,800 / LCNC-0074

収録内容
【初回限定「SUPER」盤】
仕様形態：透明スリーブ・デジパック仕様、トールケース、網代フォトブック48P、ポスター型歌詞カード

▼CD収録曲
・全盤共通
01.「Overture -SUPER∞THEME-」　　(作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真)
02.「カカッテコーゼ」　　(作詞：空谷泉身　作曲：蔦谷好位置　編曲：蔦谷好位置/永澤和真)
03.「未完成」　 (作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach)
04.「なんだかThat’s 青春！」 　(作詞・作曲：つんく　編曲：鈴木俊介)
05.「HAPPY」　 (作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE/SHUN)
06.「ハリケーンベイベ」 　(作詞・作曲・編曲：岡村靖幸)　
07.「オオカミと彗星」 　(作詞・作曲：LEO 編曲：Peach)
08.「Interlude -several nights-」 　(作曲・編曲：蔦谷好位置)
09.「鍵」 　(作詞：asmi 作曲：asmi/Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto)
10.「アンスロポス」 　(作詞・作曲：キタニタツヤ　編曲：Diz)
11.「音楽が聴こえている」 　(作詞：上中丈弥 (THEイナズマ戦隊) 作曲：久保裕行 (THEイナズマ戦隊) 編曲：Peach)
12.「喝采」 　(作詞：栗原暁 (Jazzin’park)作曲：久保田真悟 (Jazzin’park)/栗原暁 (Jazzin’park)編曲：久保田真悟(Jazzin’park))
13.「群青の風」 　(作詞・作曲：山内総一郎（フジファブリック）編曲：桑田健吾)
14.「Eighdays」 　(作詞・作曲：片岡健太 (sumika) 編曲：宮田‘レフティ’リョウ)
15.「次回予告」

・「通常盤」ボーナストラック
16.「オモイダマjam with東京スカパラダイスオーケストラ」　
（作詞：松原さらり 作曲：南田健吾 編曲：東京スカパラダイスオーケストラHorn arranged by北原雅彦）
17.「“超”勝手に仕上がれ」　（作詞：オカモトショウ 作曲：オカモトショウ/オカモトコウキ 編曲：OKAMOTO’S）

▼Blu-ray / DVD収録内容
・「大山田presents ヨコさんヒナさん高尾山中膝栗毛」
・「SUPER EIGHT爆誕ものがたり」

▼「SUPER EIGHTアプリ」特典
・「超未来音楽戦士 SUPER EIGHT」(映像コンテンツ)
・「大山田presents 『えい！っと20年を振り返らナイト』」(音声コンテンツ)
【初回限定「HERO」盤】
仕様形態：ワンピースBOX・デジパック仕様、歌詞フォトブック48P
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一

▼Blu-ray / DVD収録内容
・「ヨコヒナpresents "滝汗ダラダラ！文句タラタラ！" 大山田20年目のバラエティ修行 略して〇〇！！」
・「抱腹絶倒！メンバープレゼン企画会議」

▼「SUPER EIGHTアプリ」特典
・「超未来音楽戦士 SUPER EIGHT」(映像コンテンツ)
・「ヨコヒナpresents 『負けへんで』」(音声コンテンツ)

【通常盤】
仕様形態：ジュエルケース、歌詞ブックレット24P
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容＋ボーナストラック収録（※後日発表）
▼「SUPER EIGHTアプリ」特典
・「超未来音楽戦士 SUPER EIGHT」(映像コンテンツ)
・「ヨコヒナpresents 『負けへんで』」(音声コンテンツ)

【通販限定「EIGHT」盤】
仕様形態：SUPER BOX仕様、A4サイズ、デジパック、ポスター型歌詞カード、ハードカバー写真集「SUPER∞」（60P）、SUPER EIGHTオリジナルグッズ（オリジナルアクリルスタンド / ピンバッジ）同梱
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一

関連リンク

◆SUPER EIGHT / INFINITY RECORDS 公式サイト