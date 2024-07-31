夏アニメ「グレンダイザーU」5話あらすじ、先行カット公開！ デュークの妹・マリアが、兄を追って地球にやってきた!!

テレ東・BSテレ東ほかにて放送中の夏アニメ「グレンダイザーU」より、第5話の先行カットとあらすじが公開された。

永井豪さん原作による「UFO ロボ グレンダイザー」は、「マジンガーZ」シリーズの第3弾として1975年のアニメ放送開始より人気を博したロボットヒーローだ。

全74話の長期放送でありながら平均視聴率は20％を超え、その人気は海を渡り、欧州、中東、南米と、「マジンガーZ」などのシリーズとともに、いまだに世界中で熱狂的なファンを持つ人気作品となっている。

その伝説のアニメが約50年越しに蘇り、「グレンダイザーU」として、現在放送中だ。

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今回、「グレンダイザーU」の第5話「「マリアが来た！」」のあらすじ・先行カットが公開された。

【あらすじ・先行カット】

第5話「マリアが来た！」

＜あらすじ＞

デュークの妹・マリアが、兄を追って地球にやってきた。

しかし、未開の惑星・地球を、マリアは少女らしい傲慢さで見下す。そんな中、またしてもベガ軍が襲来する。

【作品情報】

■TVアニメ「グレンダイザーU」

＜放送情報＞

テレ東・ＢＳテレ東ほかにて放送中

＜スタッフ＞

原作：永井 豪

総監督：福田 己津央

監督：久藤 瞬

シリーズ構成・脚本：大河内 一楼

脚本：樋口 達人

キャラクターデザイン：貞本 義行

サブキャラクターデザイン：アラキ マリ

メカニカルデザイン：稲田 航/AF_KURO/阿久津 潤一（アストレイズ）

デザインワークス：ピナケス/青木 智由紀/禅芝/吉永 真人

メインアニメーター：大河 広行/橋本 敬史/山根 理宏/吉田 徹

美術監督：加藤 浩（ととにゃん）/坂上 裕文（ととにゃん）

色彩設計：村 智恵

撮影監督：臼田 睦（Nexus）

音響監督：長崎 行男

音響効果：和田俊哉（スワラ・プロ）/ 宅間麻姫（スワラ・プロ）

音楽：田中 公平

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：GAINA

＜キャスト＞

入野自由（デューク・フリード役）

下野紘（兜甲児 役）

上坂すみれ（弓さやか役）

<東山奈央（牧葉ヒカル役）

田中美海（グレース・マリア・フリード役）

戸松遥（テロンナ・アクア・ベガ／ルビーナ・ベリル・ベガ役）

佐倉綾音（ナイーダ・バロン役）

内田雄馬（カサド・ゼオラ・ホワイター役）

速水奨（弓弦之助役）

桐本拓哉（宇門源蔵役）

子安武人（ガンダル役）

渡辺明乃（レディガンダル役）

高木渉（ブラッキー役）

関智一（ズリル役）

＜WEB＞

アニメ公式サイト：https://grendizer-official.net/

公式Twitter：https://twitter.com/grendizer_anime

You Tubeチャンネル：https://www.youtube.com/@grendizer_anime/

(C)Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU