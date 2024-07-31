夏アニメ「グレンダイザーU」5話あらすじ、先行カット公開！ デュークの妹・マリアが、兄を追って地球にやってきた!!
テレ東・BSテレ東ほかにて放送中の夏アニメ「グレンダイザーU」より、第5話の先行カットとあらすじが公開された。
永井豪さん原作による「UFO ロボ グレンダイザー」は、「マジンガーZ」シリーズの第3弾として1975年のアニメ放送開始より人気を博したロボットヒーローだ。
全74話の長期放送でありながら平均視聴率は20％を超え、その人気は海を渡り、欧州、中東、南米と、「マジンガーZ」などのシリーズとともに、いまだに世界中で熱狂的なファンを持つ人気作品となっている。
その伝説のアニメが約50年越しに蘇り、「グレンダイザーU」として、現在放送中だ。
⇒TVアニメ「グレンダイザーU」2024年7月放送開始！
⇒新作アニメ「グレンダイザーU」制作発表会レポート！ 旧作、「宇宙円盤大戦争」の要素も拾いつつ、令和の時流をブレンドした新時代の「グレンダイザー」とは
今回、「グレンダイザーU」の第5話「「マリアが来た！」」のあらすじ・先行カットが公開された。
【あらすじ・先行カット】
第5話「マリアが来た！」
＜あらすじ＞
デュークの妹・マリアが、兄を追って地球にやってきた。
しかし、未開の惑星・地球を、マリアは少女らしい傲慢さで見下す。そんな中、またしてもベガ軍が襲来する。
【作品情報】
■TVアニメ「グレンダイザーU」
＜放送情報＞
テレ東・ＢＳテレ東ほかにて放送中
＜スタッフ＞
原作：永井 豪
総監督：福田 己津央
監督：久藤 瞬
シリーズ構成・脚本：大河内 一楼
脚本：樋口 達人
キャラクターデザイン：貞本 義行
サブキャラクターデザイン：アラキ マリ
メカニカルデザイン：稲田 航/AF_KURO/阿久津 潤一（アストレイズ）
デザインワークス：ピナケス/青木 智由紀/禅芝/吉永 真人
メインアニメーター：大河 広行/橋本 敬史/山根 理宏/吉田 徹
美術監督：加藤 浩（ととにゃん）/坂上 裕文（ととにゃん）
色彩設計：村 智恵
撮影監督：臼田 睦（Nexus）
音響監督：長崎 行男
音響効果：和田俊哉（スワラ・プロ）/ 宅間麻姫（スワラ・プロ）
音楽：田中 公平
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：GAINA
＜キャスト＞
入野自由（デューク・フリード役）
下野紘（兜甲児 役）
上坂すみれ（弓さやか役）
<東山奈央（牧葉ヒカル役）
田中美海（グレース・マリア・フリード役）
戸松遥（テロンナ・アクア・ベガ／ルビーナ・ベリル・ベガ役）
佐倉綾音（ナイーダ・バロン役）
内田雄馬（カサド・ゼオラ・ホワイター役）
速水奨（弓弦之助役）
桐本拓哉（宇門源蔵役）
子安武人（ガンダル役）
渡辺明乃（レディガンダル役）
高木渉（ブラッキー役）
関智一（ズリル役）
＜WEB＞
アニメ公式サイト：https://grendizer-official.net/
公式Twitter：https://twitter.com/grendizer_anime
You Tubeチャンネル：https://www.youtube.com/@grendizer_anime/
(C)Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
>> 夏アニメ「グレンダイザーU」5話あらすじ、先行カット公開！ デュークの妹・マリアが、兄を追って地球にやってきた!! の元記事はこちら