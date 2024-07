2024年8月9日(金)〜2024年9月19日(木)にカプコンカフェ池袋店と梅田店で開催される「すみっコぐらしブックカフェ」のコラボメニューが公開された。『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆる可愛いキャラクターと、可愛いだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している人気キャラクター。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

今回は、2024年8月9日(金)〜2024年9月19日(木)にカプコンカフェ池袋店と梅田店で開催される「すみっコぐらしブックカフェ」のコラボメニューが公開された。<フード>「しろくまのまんぷくカレー 〜ミニフランクフルト添え〜」「ねこの特製オムそば」「みんなでいただきます!給食揚げパンセット」<スイーツ>「ぺんぎん?のひんやりチュロスパフェ」「学園祭までもう少し!アイスクリームプレート 〜たこやき風プチシュー添え〜」「とんかつのあま〜い チョコバナナワッフル」<ドリンク>「とかげのしゅわしゅわソーダ」「青春の味!しろくまのさわやかレモネード」「すみっコたちのほっこりカフェラテ(5種)」スイーツメニューの「学園祭までもう少し!アイスクリームプレート 〜たこやき風プチシュー添え〜」を注文すると、皿として利用されている「スーベニアプレート」がセットになっている。配膳された皿を持ち帰るのではなく、会計時に新品の「スーベニアプレート」が提供される形だ。「スーベニアプレート」は無くなり次第終了となる。またカプコンカフェでコラボメニューを注文された方には牛乳瓶のふた風オリジナルコースター(全6種)がプレゼントされる。メニュー1点につき、1枚をランダムで提供。すみっコたちと学園祭の準備を一緒にたのしむ「ブックカフェ」限定のグッズも展開される。カプコンカフェでは、席を事前に用意する「ネット予約」も受け付け中。こちらはカプコンカフェ公式サイトでの受付となる。確実な入店をご希望の方はご確認を!(C)2024 San-X CO., Ltd. All Rights Reserved.(C)CAPCOM