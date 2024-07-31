21:00
南アフリカ貿易収支（6月）
予想　190.0億ランド　前回　201.0億ランド

ブラジル雇用統計（6月）
予想　6.9%　前回　7.1%（失業率)

21:15
米ADP雇用者数（7月）
予想　16.8万人　前回　15.0万人（前月比)

21:30
米雇用コスト指数（2024年 第2四半期）
予想　1.0%　前回　1.2%（前期比)

カナダ実質GDP（5月）
予想　0.2%　前回　0.3%（前月比)
予想　0.9%　前回　1.1%（前年比)

22:45
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（7月）
米予想　44.0　前回　47.4

23:00
米中古住宅販売成約指数（6月）
予想　1.5%　前回　-2.1%（前月比)
予想　N/A　前回　-6.6%（前年比)

23:30　
米週間石油在庫統計

1日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（7月）
予想　5.5%　前回　5.5%（上限金利)　
予想　5.25%　前回　5.25%（下限金利)
米FOMC声明

3:30　
パウエルFRB議長、記者会見　

6:30
ブラジル中銀政策金利（7月）
予想　10.5%　前回　10.5%


米主要企業決算
eベイ、コカコーラ、Tモバイル、メタプラットフォームズ、クアルコム

※予定は変更されることがあります。