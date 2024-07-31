ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

南アフリカ貿易収支（6月）

予想 190.0億ランド 前回 201.0億ランド



ブラジル雇用統計（6月）

予想 6.9% 前回 7.1%（失業率)



21:15

米ADP雇用者数（7月）

予想 16.8万人 前回 15.0万人（前月比)



21:30

米雇用コスト指数（2024年 第2四半期）

予想 1.0% 前回 1.2%（前期比)



カナダ実質GDP（5月）

予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)

予想 0.9% 前回 1.1%（前年比)



22:45

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（7月）

米予想 44.0 前回 47.4



23:00

米中古住宅販売成約指数（6月）

予想 1.5% 前回 -2.1%（前月比)

予想 N/A 前回 -6.6%（前年比)



23:30

米週間石油在庫統計



1日

3:00

米FRB政策金利(FOMC)（7月）

予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)

予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)

米FOMC声明



3:30

パウエルFRB議長、記者会見



6:30

ブラジル中銀政策金利（7月）

予想 10.5% 前回 10.5%





米主要企業決算

eベイ、コカコーラ、Tモバイル、メタプラットフォームズ、クアルコム



※予定は変更されることがあります。

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