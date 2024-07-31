ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
南アフリカ貿易収支（6月）
予想 190.0億ランド 前回 201.0億ランド
ブラジル雇用統計（6月）
予想 6.9% 前回 7.1%（失業率)
21:15
米ADP雇用者数（7月）
予想 16.8万人 前回 15.0万人（前月比)
21:30
米雇用コスト指数（2024年 第2四半期）
予想 1.0% 前回 1.2%（前期比)
カナダ実質GDP（5月）
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 0.9% 前回 1.1%（前年比)
22:45
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（7月）
米予想 44.0 前回 47.4
23:00
米中古住宅販売成約指数（6月）
予想 1.5% 前回 -2.1%（前月比)
予想 N/A 前回 -6.6%（前年比)
23:30
米週間石油在庫統計
1日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（7月）
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
米FOMC声明
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（7月）
予想 10.5% 前回 10.5%
米主要企業決算
eベイ、コカコーラ、Tモバイル、メタプラットフォームズ、クアルコム
※予定は変更されることがあります。
南アフリカ貿易収支（6月）
予想 190.0億ランド 前回 201.0億ランド
ブラジル雇用統計（6月）
予想 6.9% 前回 7.1%（失業率)
21:15
米ADP雇用者数（7月）
予想 16.8万人 前回 15.0万人（前月比)
21:30
米雇用コスト指数（2024年 第2四半期）
予想 1.0% 前回 1.2%（前期比)
カナダ実質GDP（5月）
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 0.9% 前回 1.1%（前年比)
22:45
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（7月）
米予想 44.0 前回 47.4
23:00
米中古住宅販売成約指数（6月）
予想 1.5% 前回 -2.1%（前月比)
予想 N/A 前回 -6.6%（前年比)
23:30
米週間石油在庫統計
1日
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（7月）
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
米FOMC声明
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（7月）
予想 10.5% 前回 10.5%
米主要企業決算
eベイ、コカコーラ、Tモバイル、メタプラットフォームズ、クアルコム
※予定は変更されることがあります。