ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤Ç°ÛÎã»ö¾Ý¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤¬°ì½Ö¿¿¤Ã°Å¤Ë¡Ä¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡×¡Ö¾Ã¤¨¤ë¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×
»î¹ç¤Ï30Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï7·î31Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÈÄ®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¡£
¡¡Íë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¬30Ê¬ÃÙ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¾ÈÌÀ¤¬°ì½Ö¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î°Å·¸õ¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ï°ì»þÂç¤¤Ê¿åÎ¯¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£À°È÷¤ò¤·¤Æ30Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç¥²¡¼¥à¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Á°È¾29Ê¬¤ËFW¥¦¥Þ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥¥Æ¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿Ä®ÅÄ¡£¤½¤Î¸å1ÅÀ¤òÉé¤¦¤Ê¤«¡¢Áê¼ê¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ø¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÅ¸³«¤Ç¾ÈÌÀ¤¬¾Ã¤¨¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¡£Ä®ÅÄ¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥Ü¡¼¥ë¤ÇºÆ³«¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡×¡ÖÅÅµ¤¾Ã¤¨¤ë¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ç¾ÈÌÀ¾Ã¤¨¤¿¤éÅÜ¤ë¤è¡×¡Ö¥Ó¥Ó¤ë¤ï¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë