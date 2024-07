BUMP OF CHICKEN、藤井 風のタイアップソング、礼賛の新曲などを深掘り『New Music Wednesday [Podcast Edition]』が今週の注目新作を紹介

話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするプログラム『New Music Wednesday [Podcast Edition]』。『NMW』リストイン楽曲の深堀、今週の気になる音楽ニュースという2部構成でお届け! このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……ドラマ『西園寺さんは家事をしない』の主題歌をリリースしたBUMP OF CHICKENがカバーカバーに登場! 勢い止まらぬLEXやトリプルファイヤーのニューアルバム、藤井 風の新CMソング、ラランドのサーヤが別名義でボーカルとして活動する礼賛の新曲をピックアップ! また紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。 番組への感想やリクエストはSpotifyアプリのコメント機能から投稿を。

BUMP OF CHICKEN「strawberry」

BUMP OF CHICKENの新曲「strawberry」がリリースになりました。今作は7月から放送中のドラマ『西園寺さんは家事をしない』の主題歌、ドラマの第1話にて初公開され、第4話のオンエアに合わせてリリースされました。(配信に先駆けてドラマではずっと流れていたので、配信を待ち望んでいた方も多いかと……。ハートフルなドラマの作風にぴったりなバンドサウンドの暖かいミドルナンバー。ちなみにBUMP OF CHICKENはSpotify Japanの『デイリートップアーティストチャート200』という聴かれているアーティストランキングチャートで、チャート開始以来ずっとランクインしています! ずーっとSpotifyでもたくさんの人に聴かれているということ……)BUMP OF CHICKENは9月4日(水)に、2019年リリースの『aurora arc』以来なんと約5年ぶりとなるニューアルバム『Iris』をリリース予定。9月7日(土)からは、4都市全7公演のドームツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』を開催する事も発表されています。

LEX「Control」

LEXのニューアルバム『Logic 2』がリリースになりました。今年は4月に実の妹LANAとの「明るい部屋」をリリースし、その後も「今日くらいはいい子でいようよ」、JP THE WAVYとの「もう一度キスをして」、海外のヒップホッププレイリスト「Global Hip-hop」へ注目新譜としてピックアップされた\ellow Bucksとの「力をくれ」、先週7月24日(水)にはLANAとの新たなコラボ曲「ティファニーで朝食を」と、立て続けにシングルをリリース。5月に開催されたヒップホップフェスティバル『POP YOURS 2024』にはヘッドライナーとして出演し、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にもLANAと登場するなど大きな話題を振り撒いているLEX。同作は2021年リリースのアルバム『LOGIC』の続編で、自身6作目のスタジオアルバムとなります。(年明けから怒涛の勢いそのままにアルバムをリリース! というイメージでしたが、資料によると2024年の年初はメンタルが崩れどん底に落ちていたそう。しかし家族との絆により調子を取り戻し、徐々に音楽活動を再開。兄妹コラボは自身にも凄く意味があったという事なのでしょうか……。同作は不安や葛藤と戦った先に見えた光のようなアルバム。先行シングルも収録され、「Control」、「XOXO」、「222」、「パンケーキ」などLEX節全開な強力なトラック。そしてアルバムのラストが「明るい部屋」というラインナップ)Spotifyではヒップホッププレイリスト『+81 Connect』のカバーも飾っています。さらに自身5度目となるワンマンツアー『Logic 2 Tour』の開催も発表されています。9月13日(金)大阪BIGCAT、9月20日(金)東京EX THEATER ROPPONGIの2都市で行われる予定です。

藤井 風「Feelin’ Go(o)d」

藤井 風の新曲「Feelin’ Go(o)d」がリリースになりました。同作は4月に映画『四月になれば彼女は』の主題歌としてリリースされた「満ちてゆく」に続く新曲です。昨年ドラマ『いちばんすきな花』主題歌として書き下ろした「花」と同じくA.G.クックがプロデューサーとして参加しています。A.G.クックはチャーリーXCXなどのプロデュースで知られ、近年では宇多田ヒカルの作品にも共同プロデューサーとして参加しています。同作は先週7月26日(金)にリリースされ『New Music Friday Japan』のカバーを飾り、『New Music Wednesday』にもリストインしています。(『NMF Japan』内ではカバーだったということもありダントツのお気に入り数でした~)また同作は8月1日(木)より放映のランドリンのティーフレグランス「GOOD TEA TIME」新CM「香りと記憶」篇CMソングに決定しており、藤井 風はCMでのナレーションも担当しています。また8月24日(土)、25日(日)には、今作のタイトルと連動した自身最大規模のライブ『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』が、東京・日産スタジアムにて開催されます。

トリプルファイヤー「スピリチュアルボーイ」

トリプルファイヤーのニューアルバム『EXTRA』がリリースになりました。トリプルファイヤーは4人組ロックバンドで、2012年に初のアルバム『エキサイティングフラッシュ』をリリースし、これまでに4枚のアルバムをリリースしています。今作は前作『FIRE』から約7年ぶりのアルバムとなります。(ライブ現場を中心にインディペンデントに活動するバンドの久しぶりのリリースです。抜群なバンドのグルーヴ感とキレッキレの歌詞が魅力のバンド。過去には『FUJI ROCK FESTIVAL』出演や、マック・デマルコ等来日アーティストのサポートアクトの経験もあります。あとメンバーの吉田靖直さんはテレビ番組へもたびたび出演しており対談企画とかも多い印象で、過去には『タモリ倶楽部』にて全編にわたって吉田さんを特集していました。新作は先行でリリースされた「相席屋に行きたい」が最高でした~。トリプルファイヤーらしいキレッキレの歌詞にインディーバイブスダンスグルーヴ。)『New Music Wednesday』には「スピリチュアルボーイ」がリストイン、Spotifyでは日本のインディーシーンの注目曲と最新曲を集めたプレイリスト『Edge!』のカバーを初めて飾っています。

礼賛「曖昧なBEACH」

礼賛が新曲「曖昧なBEACH」をリリースしました。礼賛はラランドのサーヤがCLR名義で作詞作曲とボーカルを担当し、川谷絵音(Gt)が晩餐、木下哲(Gt)が簸、休日課長(Ba)が春日山、GOTO(Dr)がfoot vinegar名義で参加する5人組バンドです。(サーヤさんは礼賛結成以前から数々のお笑いライブ現場で、アーティストとしてのちに活躍される片鱗を発揮していた注目の存在だったこともあり、Spotifyでは実は、最初期Demo verのリリース時から積極的に色んなプレイリストへのフィーチャーをやってました。今ではすっかり人気者……)2023年に1stアルバム『WHOOPEE』を発表後、『METROCK』『SUMMER SONIC』『森、道、市場』といった大型フェスに出演。今年2月にはEP「PEAK TIME」をリリースしていました。(ちなみにSpotifyでは、川谷さんのプロジェクトとしてはindigo la Endと並んで、22歳以下の若いリスナーが特に多い傾向があるバンドです)同作は、淡い夏の恋を描いたリリックと、タイトでクールなアンサンブルが心地よい、サマーチューン。Spotifyではプレイリスト『She Rocks』のカバーも飾っています。

文=竹内琢也、Y.SHOGO

『New Music Wednesday [ Podcast Edition]』とは……

毎週水曜日に、その週リリースされた注目の新曲を中心に更新される、Spotifyのプレイリスト『New Music Wednesday』をさらに深掘りするSpotify公式ポッドキャスト。この番組をチェックすると話題の新曲をいち早く、そして詳しく知ることができて、今の音楽シーンがまるわかりに。あなたの通勤、通学、スキマ時間に無料で聴くことができるので是非チェックを。また番組では、Spotifyアプリの「Q&A」からメッセージやリクエストも募集中。あなたのオススメ曲や思い出ソングが紹介されるかも!? 番組への感想やリクエストはSpotifyのコメント機能から投稿を!