¿ÆÍ§¤ÎÄó°Æ¤Ï¼«Ê¬¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡© Í¥¤·¤¹¤®¤ëÈà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¡¿¤¢¤µ¤®¿§¤Î¥µ¥¦¥À¡¼¥¸¥
¡Ø¤¢¤µ¤®¿§¤Î¥µ¥¦¥À¡¼¥¸¡Ù¡Ê¥µ¥¯¥¿¥í¡¼/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´7²ó¡Ûµç¶þ¤ÊÃÏ¸µ¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤28ºÐ¤ÎÆ£ÂôÏ¡¡£¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÄü¤á¤¿Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖ²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ»à¤Ì¤Û¤É²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¡¦¤Þ¤Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤ª¤Ã¤«¡×¤Þ¤Ä¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢1Ç¯¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÎÌ¡²è²ÈÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡£ÀäË¾¤È´õË¾¡¢¤Ï¤ß¤À¤·¤¿¼Ô¡¢ÍÞ¤¨¤¬¤¿¤¤¾ðÇ°¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡Ø¤¢¤µ¤®¿§¤Î¥µ¥¦¥À¡¼¥¸¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£