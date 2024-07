PassCodeが9月11日にリリースする「WILLSHINE」のジャケット写真と作品詳細、店頭特典情報を解禁した。今作には「WILLSHINE」に加えてカップリング曲「Specter」が収録され、初回限定盤には、今年2月に開催された<Zephyren 10th Anniversary A.V.E.S.T project 鼓動 at 国立代々木競技場第一体育館>のライブパフォーマンス映像全8曲を完全収録したBlu-rayが同梱。

New Single「WILLSHINE」



2024年9月11日(水)発売試聴:https://lnk.to/LZC-2838▼初回限定盤予約https://lnk.to/LAMR-34034▼通常盤予約https://lnk.to/LAMR-4034■初回限定盤(CD+Blu-ray)LAMR-340346,600円(税込)/ 6,000円(税抜)-CD-01. WILLSHINE02. Specter03. WILLSHINE -Instrumental-04. Specter -Instrumental-- Blu-ray-『PassCode Zephyren 10th Anniversary A.V.E.S.T project 鼓動at 国立代々木競技場 第一体育館』01.GROUNDSWELL02.Ray03.MYTH04.FLAVOR OF BLUE05.Seize Approaching BRAND NEW ERA06.ONE STEP BEYOND07.Club Kids Never Die08.Clouds Across The Moon※PassCode LIVE PHOTOBOOK from First Half of 2024 (フルカラー64P)付属■通常盤(CDのみ)LAMR-40341,430円(税込)/ 1,300円(税抜)-CD-01. WILLSHINE02. Specter03. WILLSHINE -Instrumental-04. Specter -Instrumental-※描きおろしイラスト長帯仕様【店舗オリジナル特典】A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART:複製サイン&コメント入りA5アーティストカードSony Music Shop:スマホサイズステッカーアニメイト:L判ブロマイドAmazon.co.jp:メガジャケHMV&BOOKS online/HMV店舗:L判ブロマイドセブンネットショッピング:ミニアクリルスタンドキーホルダーソフマップ:アクリルコースター(76mm)タワーレコード:B2ポスター(タワーレコードコラボ絵柄使用)楽天ブックス:L判ブロマイド【店舗共通特典】特典内容:B2販促ポスター