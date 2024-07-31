PassCode、新曲「WILLSHINE」詳細解禁。未公開ライブ映像も公開
PassCodeが9月11日にリリースする「WILLSHINE」のジャケット写真と作品詳細、店頭特典情報を解禁した。
◆ライブ映像
今作には「WILLSHINE」に加えてカップリング曲「Specter」が収録され、初回限定盤には、今年2月に開催された＜Zephyren 10th Anniversary A.V.E.S.T project 鼓動 at 国立代々木競技場第一体育館＞のライブパフォーマンス映像全8曲を完全収録したBlu-rayが同梱。
そして、いよいよ明日8月1日からはじまる全国ツアー＜PassCode Undo→Step TOUR 2024＞の開催に合わせ、初回限定盤に収録される＜Zephyren 10th Anniversary A.V.E.S.T project 鼓動 at 国立代々木競技場第一体育館＞のパフォーマンスの中から、「ONE STEP BEYOND」の映像が公開されている。
New Single「WILLSHINE」
試聴：https://lnk.to/LZC-2838
▼初回限定盤予約
https://lnk.to/LAMR-34034
▼通常盤予約
https://lnk.to/LAMR-4034
■初回限定盤(CD+Blu-ray)LAMR-34034
6,600円(税込)/ 6,000円(税抜)
-CD-
01. WILLSHINE
02. Specter
03. WILLSHINE -Instrumental-
04. Specter -Instrumental-
- Blu-ray-
『PassCode Zephyren 10th Anniversary A.V.E.S.T project 鼓動at 国立代々木競技場 第一体育館』
01.GROUNDSWELL
02.Ray
03.MYTH
04.FLAVOR OF BLUE
05.Seize Approaching BRAND NEW ERA
06.ONE STEP BEYOND
07.Club Kids Never Die
08.Clouds Across The Moon
※PassCode LIVE PHOTOBOOK from First Half of 2024 (フルカラー64P)付属
■通常盤(CDのみ)LAMR-4034
1,430円(税込)/ 1,300円(税抜)
-CD-
01. WILLSHINE
02. Specter
03. WILLSHINE -Instrumental-
04. Specter -Instrumental-
※描きおろしイラスト長帯仕様
【店舗オリジナル特典】
A-on STORE／A-on STORE Powered by A!SMART：複製サイン＆コメント入りA5アーティストカード
Sony Music Shop：スマホサイズステッカー
アニメイト：L判ブロマイド
Amazon.co.jp：メガジャケ
HMV&BOOKS online／HMV店舗：L判ブロマイド
セブンネットショッピング：ミニアクリルスタンドキーホルダー
ソフマップ：アクリルコースター(76mm)
タワーレコード：B2ポスター(タワーレコードコラボ絵柄使用)
楽天ブックス：L判ブロマイド
【店舗共通特典】
特典内容：B2販促ポスター
オンラインリリースイベント
9/9(月) 第3夜 19:00-
[南&大上](PassCodeYouTubeチャンネル)
[高嶋&有馬](リミスタYouTubeチャンネル)
詳細はこちら
→ https://limista.jp/projects/5188
9/10(火) 第4夜 19:00-
[南&高嶋](PassCodeYouTubeチャンネル)
[有馬&大上](リミスタYouTubeチャンネル)
詳細はこちら
→ https://limista.jp/projects/5189
＜PassCode Asia Tour 2024＞
10月12日(土) Guangzhou
10月13日(日) Shanghai
10日27日(日) Taipei
11日9日(土) Seoul
11日10日(日) Seoul
12日17日(火) Tokyo
12日19日(木) Aichi
12日21日(土) Osaka
・日本公演
オフィシャル2次抽選先行：8月2日(金) 19:00 - 8月12日(月) 23:59
オフィシャル先着先行：8月28日(水) 19:00 - 9月23日(月) 23:59
一般発売：11月6日 (土) 10:00
イープラス(オフィシャル1次以降)：https://eplus.jp/pc-asiatour/
・ソウル公演チケット詳細詳細
https://3pm.earth/ticket/collection/PASSCODE_SEOUL2024
・台北公演チケット詳細
https://funfull.kktix.cc/events/passcodetaiwan
＜PassCode Undo→Step TOUR 2024＞
開演：19:00〜 (開場 18:30〜)
8月3日(土) 宮城・仙台Rensa
開演：18:00〜 (開場 17:30〜)
8月4日(日) 静岡・LiveHouse浜松窓枠
開演：18:00〜 (開場 17:30〜)
8月8日(木) 愛知・ElectricLadyLand
開演：19:00〜 (開場 18:00〜)
8月9日(金) 大阪・Yogibo META VALLEY
開演：19:00〜 (開場 18:00〜)
8月11日(日・祝) 兵庫・神戸Harbor Studio
開演：18:00〜 (開場 17:00〜)
8月12日(祝・月) 石川・金沢EIGHT HALL
開演：18:00〜 (開場 17:00〜)
8月17日(土) 京都・KYOTO MUSE
開演：18:00〜 (開場 17:30〜)
8月18日(日) 東京・代官山UNIT
開演：18:00〜 (開場 17:00〜)
8月22日(木) 東京・代官山UNIT
開演：19:00〜 (開場 18:00〜)
8月24日(土) 岐阜・CLUB ROOTS
開演：18:00〜 (開場 17:30〜)
8月25日(日) 神奈川・YOKOHAMA ReNY β
開演：18:00〜 (開場 17:30〜)
8月31日(土) 千葉・柏PALOOZA
開演：18:00〜 (開場 17:30〜)
9月1日(日) 愛媛・W studio RED
開演：18:00〜 (開場 17:30〜)
9月6日(金) 北海道・札幌Sound Lab mole
開演：19:00〜 (開場 18:30〜)
【チケット情報はこちら】
https://eplus.jp/passcode24/
関連リンク
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