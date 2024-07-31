フィロソフィーのダンスが、来年2025年の結成10周年イヤーに向けて一斉に情報を解禁した。

◆「ライアーガール」MV

まず、7月31日に新曲「ライアーガール」をリリース。「ライアーガール」は、ボカロP ニト。が作詞・作曲・編曲を担当。彼女たちらしさを残したまま、新しくキュートでアグレッシブな一面を魅せられる楽曲に仕上がっている。MVも公開されている。

そんな力強い新曲を引っ提げて自身最大規模のツアー＜The Principal Show 2024＞を開催。こちらのツアーは前半戦を「〜Sweet Time〜」、後半戦を「〜Hot Time〜」というサブタイトルを冠して実施。ツアーの前半／後半で内容の異なるライブを展開させるとのことだ。

なお、メンバー香山ななこは体調回復を待って活動を再開する。



「ライアーガール」

・Streaming / Download：https://philosophynodance.lnk.to/Liar_girl
・CD：https://PhilosophynoDance.lnk.to/7thSG
・Music Video：https://youtu.be/n9WkxXdjHYg

▼初回生産限定盤（CD＋BD＋フォトブック）：9,500円（税込）SRCL-12930〜12932
※BDには「Funky But Chic 〜静岡・京都・東京編〜」ファイナル東京公演の様子、当日密着のメイキング映像なども収録。
※副音声にメンバーによるオーディオコメンタリー収録
※豪華フォトブック付き

▼通常盤（CD）：2,000円（税込）SRCL-12933
全形態収録楽曲は共通
01.ライアーガール
02.曖昧シェイキット
03.マイアミ・ブルー
04.ランデヴー
05.ライアーガール(Instrumental)
06.曖昧シェイキット(Instrumental)
07.マイアミ・ブルー(Instrumental)
08.ランデヴー(Instrumental)

＜フィロソフィーのダンス The Principal Show 2024〜Sweet Time〜＞

024年10月12日(土) 北海道　[ OPEN 17:30／START 18:00 ]
会場：札幌BESSIE HALL
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社マウントアライブ（050-3504-8700）

2024年10月14日(月) 北海道　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：苫小牧ELLCUBE
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社マウントアライブ（050-3504-8700）

2024年10月26日(土) 神戸　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：ハーバースタジオ
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：(株)サウンドクリエーター（06-6357-4400）

2024年10月27日(日) 福岡　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：Drum son
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：(株)ビッグイヤーアンツ （092-712-4221）

2024年11月2日(土) 群馬　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：高崎Club Jammer’s
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社360CONCEPT （03-6457-7388）

2024年11月3日(日) 茨城　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：水戸voice
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社360CONCEPT （03-6457-7388）

2024年11月9日(土) 静岡　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：LIVE ROXY SHIZUOKA
チケット：5,500円(税込)　 　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社360CONCEPT （03-6457-7388）

2024年11月10日(日) 山梨　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：甲府Kazoo Hall
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社360CONCEPT （03-6457-7388）

■チケットFC先行期間
2024年7月31日(水)20:00-8月6日(火)23:59
https://danceforphilosophy-fc.com/s/n92/page/about?ima=4400
※申込みにはファンクラブへの入会が必要です。
※抽選　※1人2枚まで　※未就学児童入場不可

■チケット一般発売
2024年9月7日(土)10:00〜各公演の前日まで受付
※先着　※1人4枚まで　※未就学児童入場不可

■企画・制作
ソニー・ミュージックレーベルズ／株式会社360CONCEPT

＜フィロソフィーのダンス The Principal Show 2024〜Hot Time〜＞

2024年11月29日(金) 愛媛　[ OPEN 18:30／START 19:00 ]
会場：松山サロンキティ
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社デューク（087-822-2520）

2024年11月30日(土) 広島　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：SIX ONE Live STAR
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：YUMEBANCHI(広島)（082-249-3571）

2024年12月1日(日) 岡山　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：YEBISU YA PRO
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：YUMEBANCHI(岡山)（086-231-3531）

2024年12月7日(土) 宮崎　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：FLOOR
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社GAKUONユニティ・フェイス（0985-20-7111）

2024年12月8日(日) 鹿児島　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：SR HALL
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社GAKUONユニティ・フェイス（0985-20-7111）

2024年12月14日(土) 石川　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：金沢AZ
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：FOB企画 金沢支社（076-232-2424）

2024年12月15日(日) 新潟　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：NEXS
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：FOB企画 新潟支社（025-229-5018）

2024年12月21日(土) 宮城　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：仙台MACANA
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社G.I.P（022-222-9000）

2024年12月22日(日) 福島　[ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：hipshot Japan
チケット：5,500円(税込)　※スタンディング・全自由　※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社G.I.P（022-222-9000）

■チケットFC先行期間
2024年7月31日(水)20:00-8月6日(火)23:59
https://danceforphilosophy-fc.com/s/n92/page/about?ima=4400
※申込みにはファンクラブへの入会が必要です。
※抽選　※1人2枚まで　※未就学児童入場不可

■チケット一般発売
2024年9月7日(土)10:00〜各公演の前日まで受付
※先着　※1人4枚まで　※未就学児童入場不可

■企画・制作
ソニー・ミュージックレーベルズ／株式会社360CONCEPT

関連リンク

◆フィロソフィーのダンス オフィシャルサイト