フィロソフィーのダンス、2025年の10周年イヤーに向け新曲リリース＆自身最大規模の全国ツアー開催
フィロソフィーのダンスが、来年2025年の結成10周年イヤーに向けて一斉に情報を解禁した。
◆「ライアーガール」MV
まず、7月31日に新曲「ライアーガール」をリリース。「ライアーガール」は、ボカロP ニト。が作詞・作曲・編曲を担当。彼女たちらしさを残したまま、新しくキュートでアグレッシブな一面を魅せられる楽曲に仕上がっている。MVも公開されている。
そんな力強い新曲を引っ提げて自身最大規模のツアー＜The Principal Show 2024＞を開催。こちらのツアーは前半戦を「〜Sweet Time〜」、後半戦を「〜Hot Time〜」というサブタイトルを冠して実施。ツアーの前半／後半で内容の異なるライブを展開させるとのことだ。
「ライアーガール」
・CD：https://PhilosophynoDance.lnk.to/7thSG
・Music Video：https://youtu.be/n9WkxXdjHYg
▼初回生産限定盤（CD＋BD＋フォトブック）：9,500円（税込）SRCL-12930〜12932
※BDには「Funky But Chic 〜静岡・京都・東京編〜」ファイナル東京公演の様子、当日密着のメイキング映像なども収録。
※副音声にメンバーによるオーディオコメンタリー収録
※豪華フォトブック付き
▼通常盤（CD）：2,000円（税込）SRCL-12933
全形態収録楽曲は共通
01.ライアーガール
02.曖昧シェイキット
03.マイアミ・ブルー
04.ランデヴー
05.ライアーガール(Instrumental)
06.曖昧シェイキット(Instrumental)
07.マイアミ・ブルー(Instrumental)
08.ランデヴー(Instrumental)
＜フィロソフィーのダンス The Principal Show 2024〜Sweet Time〜＞
会場：札幌BESSIE HALL
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社マウントアライブ（050-3504-8700）
2024年10月14日(月) 北海道 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：苫小牧ELLCUBE
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社マウントアライブ（050-3504-8700）
2024年10月26日(土) 神戸 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：ハーバースタジオ
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：(株)サウンドクリエーター（06-6357-4400）
2024年10月27日(日) 福岡 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：Drum son
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：(株)ビッグイヤーアンツ （092-712-4221）
2024年11月2日(土) 群馬 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：高崎Club Jammer’s
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社360CONCEPT （03-6457-7388）
2024年11月3日(日) 茨城 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：水戸voice
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社360CONCEPT （03-6457-7388）
2024年11月9日(土) 静岡 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：LIVE ROXY SHIZUOKA
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社360CONCEPT （03-6457-7388）
2024年11月10日(日) 山梨 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：甲府Kazoo Hall
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社360CONCEPT （03-6457-7388）
■チケットFC先行期間
2024年7月31日(水)20:00-8月6日(火)23:59
https://danceforphilosophy-fc.com/s/n92/page/about?ima=4400
※申込みにはファンクラブへの入会が必要です。
※抽選 ※1人2枚まで ※未就学児童入場不可
■チケット一般発売
2024年9月7日(土)10:00〜各公演の前日まで受付
※先着 ※1人4枚まで ※未就学児童入場不可
■企画・制作
ソニー・ミュージックレーベルズ／株式会社360CONCEPT
＜フィロソフィーのダンス The Principal Show 2024〜Hot Time〜＞
会場：松山サロンキティ
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社デューク（087-822-2520）
2024年11月30日(土) 広島 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：SIX ONE Live STAR
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：YUMEBANCHI(広島)（082-249-3571）
2024年12月1日(日) 岡山 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：YEBISU YA PRO
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：YUMEBANCHI(岡山)（086-231-3531）
2024年12月7日(土) 宮崎 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：FLOOR
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社GAKUONユニティ・フェイス（0985-20-7111）
2024年12月8日(日) 鹿児島 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：SR HALL
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社GAKUONユニティ・フェイス（0985-20-7111）
2024年12月14日(土) 石川 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：金沢AZ
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：FOB企画 金沢支社（076-232-2424）
2024年12月15日(日) 新潟 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：NEXS
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：FOB企画 新潟支社（025-229-5018）
2024年12月21日(土) 宮城 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：仙台MACANA
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社G.I.P（022-222-9000）
2024年12月22日(日) 福島 [ OPEN 17:00／START 17:30 ]
会場：hipshot Japan
チケット：5,500円(税込) ※スタンディング・全自由 ※ドリンク代別途
問い合わせ先：株式会社G.I.P（022-222-9000）
■チケットFC先行期間
2024年7月31日(水)20:00-8月6日(火)23:59
https://danceforphilosophy-fc.com/s/n92/page/about?ima=4400
※申込みにはファンクラブへの入会が必要です。
※抽選 ※1人2枚まで ※未就学児童入場不可
■チケット一般発売
2024年9月7日(土)10:00〜各公演の前日まで受付
※先着 ※1人4枚まで ※未就学児童入場不可
■企画・制作
ソニー・ミュージックレーベルズ／株式会社360CONCEPT
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