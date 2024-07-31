COPES、1stフルアルバム『FORTH』リリース＆ツアーを開催
男女ツインヴォーカル・COPESが、8月度のタワレコメンにも選ばれている1stフルアルバム『FORTH』をリリース。収録曲「E・I・E・I・O」のミュージックビデオを公開した。
ミュージックビデオは、野原にポツンとベッドがあり、そこで寝ている一人の女性。メンバーはその女性の身の回りの物として存在し、彼女を起こす役割である見覚まし時計として演奏しているという、ポップでユニークな映像になっている。
リリース情報
7/31発売 CSRD-10001 \1,980 (tax in)
1. song
2. forth
3. E•I•E•I•O
4. remember
5. crazy
6. ウォーアイニー
7. will
8. place
9. proof
10. winner
11. NEET （CDのみ収録）
ライブ・イベント情報
9/13 (金) 新宿 ACB w/ OwL 2MAN
9/18 (水) 高松 TOONICE w/ PAIL OUT, CHINESE HOODIE, WET DREAM
9/19 (木) 神戸 太陽と虎 w/ PAIL OUT, CHINESE HOODIE, カライドスコープ
10/4 (金) 仙台 FLYING SON w/ THE JAPANESE PRIDE, ジ・エンプティ, FUNNY THINK
10/15 (火) 福岡 Queblick w/ and more
10/21 (月) 横浜 F.A.D w/ and more
11/14 (木) 千葉 LOOK w/ and more
11/29 (金) 心斎橋 BRONZE w/ and more
11/30 (土) 名古屋 R.A.D w/ and more
12/9 (月) 渋谷 Spotify O-Crest w/ and more
チケット先行URL： https://w.pia.jp/t/copes-forth/
先行日程： 7月31日(水)20:00 〜8月12日(月)23:59
関連リンク
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