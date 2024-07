男女ツインヴォーカル・COPESが、8月度のタワレコメンにも選ばれている1stフルアルバム『FORTH』をリリース。収録曲「E・I・E・I・O」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオは、野原にポツンとベッドがあり、そこで寝ている一人の女性。メンバーはその女性の身の回りの物として存在し、彼女を起こす役割である見覚まし時計として演奏しているという、ポップでユニークな映像になっている。

ライブ・イベント情報







<リリースツアー>9/13 (金) 新宿 ACB w/ OwL 2MAN9/18 (水) 高松 TOONICE w/ PAIL OUT, CHINESE HOODIE, WET DREAM9/19 (木) 神戸 太陽と虎 w/ PAIL OUT, CHINESE HOODIE, カライドスコープ10/4 (金) 仙台 FLYING SON w/ THE JAPANESE PRIDE, ジ・エンプティ, FUNNY THINK10/15 (火) 福岡 Queblick w/ and more10/21 (月) 横浜 F.A.D w/ and more11/14 (木) 千葉 LOOK w/ and more11/29 (金) 心斎橋 BRONZE w/ and more11/30 (土) 名古屋 R.A.D w/ and more12/9 (月) 渋谷 Spotify O-Crest w/ and moreチケット先行URL: https://w.pia.jp/t/copes-forth/先行日程: 7月31日(水)20:00 〜8月12日(月)23:59