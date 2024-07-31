²ð¸îÇ§ÄêÄ´ºº°÷¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥·¥ã¥¥Ã¤È¤¹¤ë¡Ö¹âÎð¼Ô¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¡£Êì¤âÎã¤Ë¤â¤ì¤º¡Ä¡¿·ò¹¯°Ê²¼¡¢²ð¸îÌ¤Ëþ ¿Æ¤Î¥È¥ê¥»¥Ä
¡¡ÂÎ¤ËÉÔ¼«Í³¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê²ð¸î¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¡È·ò¹¯°Ê²¼¡¢²ð¸îÌ¤Ëþ¡É¤ÊÎ¾¿Æ¤È¤Ï¡¢¤É¤¦ÉÕ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡¡¸µCA¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¼çÉØ¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¥ó¤µ¤ó¤â¡¢º£¤ä50Âå¤Ë¡£ÅöÁ³Î¾¿Æ¤â¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£ºî¤Ï¥«¡¼¥¿¥ó¤Î¼Â²È¤¬ÉñÂæ¡£¡Ø·ò¹¯°Ê²¼¡¢²ð¸îÌ¤Ëþ ¿Æ¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¹âÎð¤ÊÎ¾¿Æ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼Â²È¤Ç¤Î¥«¡¼¥¿¥ó¤µ¤ó¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°Ãóºß°÷¤À¤Ã¤¿Êì¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¶âÁ¬´¶³Ð¡¢¸¸³Ð¥ï¡¼¥ë¥ÉßÚÎö¤ÊÉã¡¢¶¦¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë»Ð¤Ï¤â¤Ï¤ä»ÐËå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀïÍ§¡½¡½¡£¡¡»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¥¸¡Á¥ó¤È¤¤Á¤ã¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¼Â²È¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÎ¾¿Æ¤ÎÏ·¤¤¡£¤É¤ó¤Ê²ÈÂ²¤â¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Í¥¿¤¬ËþºÜ¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡ª¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø·ò¹¯°Ê²¼¡¢²ð¸îÌ¤Ëþ ¿Æ¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡Ê¥«¡¼¥¿¥ó/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ø·ò¹¯°Ê²¼¡¢²ð¸îÌ¤Ëþ ¿Æ¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à