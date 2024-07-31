　本日の日経平均株価は、日銀が追加利上げ決定を発表すると一気に買いが強まり、前日比575円高の3万9101円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、第1四半期大幅増益や受注好調などを評価された日鉄ソリューションズ <2327> [東証Ｐ]、インバウンド効果と運賃値上げへの思惑が株高後押ししたＪＲ九州 <9142> [東証Ｐ]など。そのほか、大塚ホールディングス <4578> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1436> グリーンエナ　東Ｇ　建設業
<1973> ＮＥＳＩＣ　　東Ｐ　情報・通信業
<2327> ＮＳＳＯＬ　　東Ｐ　情報・通信業
<2791> 大黒天　　　　東Ｐ　小売業
<2922> なとり　　　　東Ｐ　食料品

<3738> ティーガイア　東Ｐ　情報・通信業
<3841> ジーダット　　東Ｓ　情報・通信業
<4348> インフォコム　東Ｐ　情報・通信業
<4568> 第一三共　　　東Ｐ　医薬品
<4578> 大塚ＨＤ　　　東Ｐ　医薬品

<5929> 三和ＨＤ　　　東Ｐ　金属製品
<7148> ＦＰＧ　　　　東Ｐ　証券商品先物
<7164> 全国保証　　　東Ｐ　その他金融業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7595> アルゴグラフ　東Ｐ　情報・通信業

<7734> 理計器　　　　東Ｐ　精密機器
<7867> タカラトミー　東Ｐ　その他製品
<8056> ビプロジー　　東Ｐ　情報・通信業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業

<9142> ＪＲ九州　　　東Ｐ　陸運業
<9882> イエロハット　東Ｐ　卸売業
<9936> 王将フード　　東Ｐ　小売業


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