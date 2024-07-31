

本日の日経平均株価は、日銀が追加利上げ決定を発表すると一気に買いが強まり、前日比575円高の3万9101円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、第1四半期大幅増益や受注好調などを評価された日鉄ソリューションズ <2327> [東証Ｐ]、インバウンド効果と運賃値上げへの思惑が株高後押ししたＪＲ九州 <9142> [東証Ｐ]など。そのほか、大塚ホールディングス <4578> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業

<1973> ＮＥＳＩＣ 東Ｐ 情報・通信業

<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業

<2791> 大黒天 東Ｐ 小売業

<2922> なとり 東Ｐ 食料品



<3738> ティーガイア 東Ｐ 情報・通信業

<3841> ジーダット 東Ｓ 情報・通信業

<4348> インフォコム 東Ｐ 情報・通信業

<4568> 第一三共 東Ｐ 医薬品

<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品



<5929> 三和ＨＤ 東Ｐ 金属製品

<7148> ＦＰＧ 東Ｐ 証券商品先物

<7164> 全国保証 東Ｐ その他金融業

<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業



<7734> 理計器 東Ｐ 精密機器

<7867> タカラトミー 東Ｐ その他製品

<8056> ビプロジー 東Ｐ 情報・通信業

<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業

<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業



<9142> ＪＲ九州 東Ｐ 陸運業

<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業

<9936> 王将フード 東Ｐ 小売業





株探ニュース

