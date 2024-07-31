本日の【上場来高値更新】 ＮＳＳＯＬ、大塚ＨＤなど23銘柄
本日の日経平均株価は、日銀が追加利上げ決定を発表すると一気に買いが強まり、前日比575円高の3万9101円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、第1四半期大幅増益や受注好調などを評価された日鉄ソリューションズ <2327> [東証Ｐ]、インバウンド効果と運賃値上げへの思惑が株高後押ししたＪＲ九州 <9142> [東証Ｐ]など。そのほか、大塚ホールディングス <4578> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。
※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業
<1973> ＮＥＳＩＣ 東Ｐ 情報・通信業
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業
<2791> 大黒天 東Ｐ 小売業
<2922> なとり 東Ｐ 食料品
<3738> ティーガイア 東Ｐ 情報・通信業
<3841> ジーダット 東Ｓ 情報・通信業
<4348> インフォコム 東Ｐ 情報・通信業
<4568> 第一三共 東Ｐ 医薬品
<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品
<5929> 三和ＨＤ 東Ｐ 金属製品
<7148> ＦＰＧ 東Ｐ 証券商品先物
<7164> 全国保証 東Ｐ その他金融業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業
<7734> 理計器 東Ｐ 精密機器
<7867> タカラトミー 東Ｐ その他製品
<8056> ビプロジー 東Ｐ 情報・通信業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9142> ＪＲ九州 東Ｐ 陸運業
<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業
<9936> 王将フード 東Ｐ 小売業
株探ニュース