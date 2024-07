ENHYPEN、新曲「Brought The Heat Back」MVの公開を予告！ティザー映像をサプライズ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ENHYPEN「Brought The Heat Back」MVは8月1日0時に公開!

ENHYPENが、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』の収録曲「Brought The Heat Back」のMVティーザーをサプライズ公開した。

ティーザーは暗い空間で冷たい目つきを送るメンバーたちの姿に続き、どこかに疾走する場面から始まる。そして楽しいビートと感覚的な映像美が調和し、観る者の心をときめかせる展開に。

さらにENHYPENのエナジェティックでファンキーなパフォーマンスも垣間見ることができる。映像の後半部には猫の瞳のように変わるJAKEの目と地中から湧き出た手、エレベーターで荒々しい行動を見せるENHYPENの姿などが急速に交差し、好奇心をそそる。

甘いセレナーデのタイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」とは雰囲気の異なる「Brought The Heat Back」MVについて、所属レーベルのBELIFT LABは「ENHYPENが今まで試みたことのない“コミックホラー”に挑戦した。『Brought The Heat Back』のMVは8月1日0時に公開される」と伝えた。

米・Billboardが発表した最新チャート(8月3日付)によると、『ROMANCE : UNTOLD』は「ビルボード200」で21位を記録。本作はこのチャートで2位(7月27日付)を記録し、自身最高順位を更新した。

また「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバムセールス」「ワールドアルバム」で共に3位を獲得。この他にもENHYPENは「アーティスト100」22位にランクされ、タイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」は「グローバル(米国を除く)」182位を記録している。

『ROMANCE : UNTOLD』で「初動ダブルミリオンセラー」達成と共に世界的な突風を巻き起こしたENHYPEN。このアルバムは発売と同時に10ヵ国/地域のiTunes「トップアルバム」1位を記録し、日本ではオリコン週間アルバムランキングと週間合算アルバムランキング、さらにBillboard JAPAN「Top Albums Sales」「Hot Albums」「Artist 100」のすべてでトップを飾っている。

