¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥¨¥°¥¤!!¡×Ado¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹à¥Û¥é¡¼á¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¡õ²Ä°¦¤¤6¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á 2ndSingle¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡²Î¤¤¼ê¡ÖAdo¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¡¼¥¿¡×¤Î¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤¬¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¤ÎàÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¾ðÊóÈÖÁÈ¡¦¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¡¼¥¿¤Ï¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹½Ð±é¸å¡¢Æî¸¶¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥óMC¤òÌ³¤á¤ëÆî¸¶À¶Î´¤È¤Î6¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²èÁü¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆî¸¶¤µ¤ó¡¢¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡ªºÇ¹â¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¡¼¼Ì¤ä¥¸¥ã¥±¼Ì¤ÎÈ©²Ã¹©¤Ê¤¤Êý¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥±¼Ì¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥¨¥°¤¤¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¡¼¥¿¤Ï2nd Single¡Ö¥¥ß¤È✗✗✗✗¤·¤¿¤¤¤À¤±¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀÖÌÜ¡õX¸ý¤Î´ñÈ´¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬SNS¾å¤ÇàÁÛÁü°Ê¾å¤ËÉÝ¤¤á¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£