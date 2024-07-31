¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤È1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡¦³ÝÀîÀ¾¹â¥Ê¥¤¥ó¤¬¸©Ä£¤Ê¤É¤òÉ½·ÉË¬Ìä=ÀÅ²¬
²Æ¤Î¹â¹»ÌîµåÀÅ²¬Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿³ÝÀîÀ¾¹â¹»¤ÎÁª¼ê¤é¤¬ÀÅ²¬¸©Ä£¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³²¼¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤È1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯Ìîµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤È1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡¦³ÝÀîÀ¾¹â¥Ê¥¤¥ó¤¬¸©Ä£¤Ê¤É¤òÉ½·ÉË¬Ìä=ÀÅ²¬
ÀÅ²¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿³ÝÀîÀ¾¹â¹»ÌîµåÉô¤ÎÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£»³²¼Î¦¿Í¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡ÖÀÅ²¬107¹»¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÅ¥½¤¤Ìîµå¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áý°æÉûÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö³ÝÀîÀ¾¹â¹»¤ÎÌîµå¤òÁ´¹ñ¤Ë¸«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³ÝÀîÀ¾¹â¹»ÌîµåÉô »³²¼Î¦¿Í¼ç¾¡ä¡Ö¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤È1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ê¥¤¥ó¤é¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÀÅ²¬¿·Ê¹¡¦SBS¤ÎËÜ¼Ò¤âË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢³èÌö¤òÅÁ¤¨¤¿ÀÅ²¬¿·Ê¹»æÌÌ¤ÎÆÃÀ½¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï8·î4Æü¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢7Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥¹¥È8¤¤¤¯¤¾¡ª¤ª～¡ª¡×