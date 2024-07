話題の新店12軒をまとめて紹介！ 大人気ベーグル店の移転から、横浜赤レンガ倉庫の絶景レストランまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 生かき氷 ミヤノ家 原宿店(東京・明治神宮前)

2024年6月、明治神宮前駅から徒歩7分ほどの場所に、純氷にこだわった純度の高いかき氷を楽しめる「生かき氷 ミヤノ家 原宿店」がオープンしました。

生かき氷 ミヤノ家 原宿店 出典:romai343さん

2. 鮨処 しし(東京・大森)

<店舗情報>◆生かき氷 ミヤノ家 原宿店住所 : 東京都渋谷区神宮前1-8-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月13日、大森に「鮨処 しし」がオープンしました。ネタにもシャリにもこだわった本格寿司のコースがリーズナブルな価格で楽しめると早くも予約必須の人気店になっています。

鮨処 しし 写真:お店から

3. TRATTORIA PIZZERIA 207(東京・渋谷)

<店舗情報>◆鮨処 しし住所 : 東京都大田区大森北1-10-10 2FTEL : 03-6625-8306

葉山の一色海岸至近にある一軒家レストラン「TRATTORIA PIZZERIA 207(トラットリア ピッツェリア ニーマルナナ)」が、2024年7月8日、渋谷駅東口エリアに誕生した大型複合施設「渋谷アクシュ」内に姉妹店をオープンしました。

TRATTORIA PIZZERIA 207 渋谷店 写真:お店から

4. MARUICHI BAGEL(東京・御成門)

<店舗情報>◆TRATTORIA PIZZERIA 207 渋谷店住所 : 東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ 2FTEL : 050-5593-8725

歯ごたえあるNYスタイルのベーグルにファンが多く「食べログ パン TOKYO 百名店」にも選出され、白金高輪で連日行列を作っていた大人気ベーグル店「MARUICHI BAGEL」が、2024年5月11日、御成門駅から徒歩約4分の日比谷通り沿いに移転オープンしました。

MARUICHI BAGEL 出典:bs161さん

5. コロンバン 原宿サロン(東京・明治神宮前)

<店舗情報>◆MARUICHI BAGEL住所 : 東京都港区新橋5-23-10 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年7月19日、東京メトロ・明治神宮前駅7番出口より徒歩約1分のところに「コロンバン 原宿サロン」がオープンしました。

コロンバン 原宿サロン 出典:akanen1616さん

6. 鮨屋のうおきん 神泉(東京・神泉)

<店舗情報>◆コロンバン 原宿サロン住所 : 東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル 1FTEL : 03-6450-5175

2024年7月、神泉駅から徒歩3分ほどの場所にコスパ最強のおまかせコースを楽しめる「鮨屋のうおきん 神泉」がオープンしました。

鮨屋のうおきん 神泉 写真:お店から

7. コーヒーとおにぎり PAMOJA 代々木公園店(東京・代々木公園)

<店舗情報>◆鮨屋のうおきん 神泉住所 : 東京都渋谷区神泉町10-16 さつきビル 1FTEL : 050-5593-9780

2024年3月、代々木公園駅から徒歩7分ほどの場所に「コーヒーとおにぎり PAMOJA 代々木公園店」がオープンしました。

コーヒーとおにぎり PAMOJA 代々木公園店 写真:お店から

8. TACHIBANAYA STAND(東京・祖師ヶ谷大蔵)

<店舗情報>◆コーヒーとおにぎり PAMOJA 代々木公園店住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 ハクジュ本社ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月15日、祖師ヶ谷大蔵にホットドッグ専門店「TACHIBANAYA STAND(タチバナヤ スタンド)」がオープンしました。有名イベントやフェスで大人気だったフードトラックの実店舗です。

TACHIBANAYA STAND 写真:お店から

9. らーめん 茂治(東京・外苑前)

<店舗情報>◆TACHIBANAYA STAND住所 : 東京都世田谷区祖師谷3-35-13TEL : 03-6277-9899

2024年6月、外苑前駅から徒歩10分ほどの場所に、クリーミーで飲みやすい鶏白湯ラーメンを提供する「らーめん 茂治」がオープンしました。

らーめん 茂治 出典:bemmchiさん

10. Re:Wharf(神奈川・日本大通り)

2024年7月1日、みなとみらい線・馬車道駅または日本大通り駅から徒歩約6分の横浜赤レンガ倉庫2号館の3Fに、NYスタイルのステーキ&シーフードレストラン「Re:Wharf」がオープンしました。

Re:Wharf 写真:お店から

11. フレンチバルギンザ by plein(東京・銀座)

<店舗情報>◆Re Wharf住所 : 神奈川県横浜市中区新港1-1 横浜赤レンガ倉庫2号館 3FTEL : 050-5593-8874

2024年5月15日、東京メトロ・銀座駅C3出口から徒歩約5分の外堀通り沿いに「フレンチバルギンザ by plein」がオープンしました。

フレンチバルギンザ by plein 写真:お店から

12. 藤(東京・三河島)

<店舗情報>◆フレンチバルギンザ by plein住所 : 東京都中央区銀座7-3-6 銀座郄木ビル 1FTEL : 050-5593-6670

2024年5月、三河島駅から徒歩2分ほどの場所にラーメン店「藤」がオープンし、オリジナリティあふれる自家製麺が人気を呼んでいます。

藤 出典:マーコラーメンさん

文:食べログマガジン編集部

