【少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-】9月30日 サービス終了

エイチームエンターテインメントは、スマホゲーム「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」について9月30日をもってサービス終了することを発表した。

本ゲームは、メディアミックスプロジェクト「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のゲームアプリ版として2018年10月21日よりリリースされ、より良いサービスを提供できるよう尽力していたが、今後ユーザーに満足してもらえるサービスの提供が困難であるという結論となったため、サービス終了が決定された。リリースから5年11か月目で幕を下ろすことになる。

今後のスケジュールとして、8月2日16時を以って「スタァジェム」の販売停止、9月30日16時にサービスが終了となる。

なお「未使用のゲーム内通貨(有償発行分)」の払戻しについては、後日ゲーム内および公式サイトにて告知を予定している。

(C)Project Revue Starlight

(C) 2024 Ateam Entertainment Inc. ©Tokyo Broadcasting System Television, Inc.

(C)bushiroad All Rights Reserved.