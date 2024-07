【機兵とドラゴン】10月15日13時59分 サービス終了予定

DONUTSは、Android/iOS用リアルタイム運命共同体バトル「機兵とドラゴン」のサービスを10月15日13時59分に終了する。

本作は空中を舞台とし、艦に乗り合わせた仲間たちと個性豊かな機兵とともに協力して敵艦を撃沈し、最後まで生き残りを目指すバトルロイヤル形式のゲーム。本日7月31日にお知らせが掲載され、10月15日13時59分にサービスが終了することが明らかとなった。4月8日の正式サービス開始から約半年での幕となる。

今後は終了までストーリーの更新や新規機兵の獲得ができるイベントの開催を予定しているとのこと。なお、未使用のゲーム内有償通貨については10月15日17時より払戻受付が開始。払戻の受付期間は2025年1月17日までとなる。

□「機兵とドラゴン」ゲームアプリサービス終了のお知らせ

(C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.