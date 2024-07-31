¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»×¤ï¤Ì·Á¤Ç1ÅÀº¹¤Ë¡¡¶áÆ£·ò²ð¤Îàº¸±Û¤¨á2ÅÀÆóÎÝÂÇ
¡¡¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê31Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4²ó¤Ë2ÅÀ¤òµó¤²¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¤ËÀõÂ¼±ÉÅÍ¤Î¥½¥í¤ÈÂÀÅÄ¸÷¤Î2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤ò¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Îº£µÜ·òÂÀ¤¬ÃæÁ°ÂÇ¡£¼þÅìÍ¤µþ¤â»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢5ÈÖ¶áÆ£·ò²ð¤¬ÀèÈ¯¸Å¼Õ¼ù¤Î½éµå¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤¿¡£º¸Íã¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÂÇµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÅçÂçÊå¤Ï¾ÈÌÀ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«Êáµå¤Ç¤¤º¡¢º¸±Û¤¨¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹çÁ°¤Þ¤Ç7·î¤Ï2ÂÇÅÀ¤·¤«²Ô¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶áÆ£¤Ë»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÂÇÅÀ2¤¬ÄÉ²Ã¡£»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£