Stray Kidsのニューアルバムも！2024年29週目のCIRCLEチャート週間ランキングを発表＜2024/7/14〜7/20＞
CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「29週目（2024年7月14日〜7月20日）のチャートでは、aespa、Stray Kidsらが活躍した」と発表した。
aespaは1stフルアルバムの先行公開曲「Supernova」でグローバルK-POPチャート、デジタルチャート（CIRCLE指数21,426,964ポイント）、ストリーミングチャートで1位をキープした。この曲は、自分の中の大爆発が始まった事を、aespaだけのムードで表現した曲で、9週連続でストリーミングチャート1位を記録している。
アーティストのグローバルな人気を直観的に確認することができる“ソーシャルチャート 2.0”では、NewJeansが1位にランクイン。MyCelebsの魅力キーワードは「レトロな感性の」「創意的な」「カル群舞（体を曲げる角度から指先まで完璧に合わせ、刃物のようにキレのあるダンス）を披露する」などだ。29週目のソーシャルチャートで大きく上昇したアーティストは、We Are The Nightだった。
一方、29週目のデジタルチャート200位圏内にランクインした新曲は、7位のBTS ジミン「Who」、11位のStray Kids「Chk Chk Boom」、25位のNCT 127「Walk」などだ。
【2024年 29週目 チャート一覧】
＜グローバルK-POPチャート＞
1位：aespa「Supernova」
2位：ILLIT「Magnetic」
3位：BTS ジミン「Smeraldo Garden Marching Band（Feat. LOCO）」
4位：KISS OF LIFE「Sticky」
5位：NewJeans「How Sweet」
6位：aespa「Armageddon」
7位：BTS ジミン「Who」
8位：(G)I-DLE「Klaxon」
9位：BTS ジョングク「Standing Next to You」
10位：イ・ヨンジ「Small girl（Feat. ディオ）」
＜デジタルチャート＞
1位：aespa「Supernova」
2位：イ・ヨンジ「Small girl（Feat. ディオ）」
3位：NewJeans「How Sweet」
4位：NewJeans「Supernatural」
5位：KISS OF LIFE「Sticky」
6位：ECLIPSE「夕立」
7位：aespa「Armageddon」
8位：NewJeans「Bubble Gum」
9位：QWER「T.B.H」
10位：DAY6「1ページになれるように」
＜ダウンロードチャート＞
1位：Stray Kids「Chk Chk Boom」
2位：ジミン「Who」
3位：NCT 127「Walk」
4位：ジミン「Be Mine」
5位：ジミン「Slow Dance（Feat. Sofia Carson）」
＜ストリーミングチャート＞
1位：aespa「Supernova」
2位：イ・ヨンジ「Small girl（Feat. ディオ）」
3位：NewJeans「How Sweet」
4位：NewJeans「Supernatural」
5位：ECLIPSE「夕立」
＜アルバムチャート＞
1位：Stray Kids「ATE」
2位：ジミン「MUSE」
3位：NCT 127「WALK」
4位：Stray Kids「ATE」（Nemo）
5位：ジミン「MUSE」（Weverse）