Stray Kidsのニューアルバムも！2024年29週目のCIRCLEチャート週間ランキングを発表＜2024/7/14〜7/20＞

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CIRCLEチャート（旧GAONチャート）が2024年29週目の週間ランキングを発表した。

CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「29週目（2024年7月14日〜7月20日）のチャートでは、aespa、Stray Kidsらが活躍した」と発表した。

aespaは1stフルアルバムの先行公開曲「Supernova」でグローバルK-POPチャート、デジタルチャート（CIRCLE指数21,426,964ポイント）、ストリーミングチャートで1位をキープした。この曲は、自分の中の大爆発が始まった事を、aespaだけのムードで表現した曲で、9週連続でストリーミングチャート1位を記録している。

Stray Kidsは「ATE」がリテールアルバムチャート（小売店販売数421,040枚）、アルバムチャート（販売数2,654,572枚）で1位を獲得した。また、タイトル曲の「Chk Chk Boom」はダウンロードチャート1位にランクインし、3冠を手にした。ミニアルバム「ATE」は計8曲が収録されており、リスナーのプレイリストを豊かに彩っている。

アーティストのグローバルな人気を直観的に確認することができる“ソーシャルチャート 2.0”では、NewJeansが1位にランクイン。MyCelebsの魅力キーワードは「レトロな感性の」「創意的な」「カル群舞（体を曲げる角度から指先まで完璧に合わせ、刃物のようにキレのあるダンス）を披露する」などだ。29週目のソーシャルチャートで大きく上昇したアーティストは、We Are The Nightだった。

一方、29週目のデジタルチャート200位圏内にランクインした新曲は、7位のBTS ジミン「Who」、11位のStray Kids「Chk Chk Boom」、25位のNCT 127「Walk」などだ。

【2024年 29週目 チャート一覧】
＜グローバルK-POPチャート＞

1位：aespa「Supernova」

2位：ILLIT「Magnetic」

3位：BTS ジミン「Smeraldo Garden Marching Band（Feat. LOCO）」

4位：KISS OF LIFE「Sticky」

5位：NewJeans「How Sweet」

6位：aespa「Armageddon」

7位：BTS ジミン「Who」

8位：(G)I-DLE「Klaxon」

9位：BTS ジョングク「Standing Next to You」

10位：イ・ヨンジ「Small girl（Feat. ディオ）」

＜デジタルチャート＞

1位：aespa「Supernova」

2位：イ・ヨンジ「Small girl（Feat. ディオ）」

3位：NewJeans「How Sweet」

4位：NewJeans「Supernatural」

5位：KISS OF LIFE「Sticky」

6位：ECLIPSE「夕立」

7位：aespa「Armageddon」

8位：NewJeans「Bubble Gum」

9位：QWER「T.B.H」

10位：DAY6「1ページになれるように」

＜ダウンロードチャート＞

1位：Stray Kids「Chk Chk Boom」

2位：ジミン「Who」

3位：NCT 127「Walk」

4位：ジミン「Be Mine」

5位：ジミン「Slow Dance（Feat. Sofia Carson）」

＜ストリーミングチャート＞

1位：aespa「Supernova」

2位：イ・ヨンジ「Small girl（Feat. ディオ）」

3位：NewJeans「How Sweet」

4位：NewJeans「Supernatural」

5位：ECLIPSE「夕立」

＜アルバムチャート＞

1位：Stray Kids「ATE」

2位：ジミン「MUSE」

3位：NCT 127「WALK」

4位：Stray Kids「ATE」（Nemo）

5位：ジミン「MUSE」（Weverse）