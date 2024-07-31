¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËºÒÆñ¡ÖÂç¼ºÇÔ¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¡×¡¡¥ê¡¼¥°Ã¥´Ô¤ØµçÃÏ¡Ä4ÉôÁê¼ê¤Ë¡Ö½Ë¤¦¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ËÆ£¤¬¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÃæÂ¹ü¤Î¹üÀÞ
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ïºòµ¨¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë²¦ºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Ï¢ÇÆ¤¬¡Ö11¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤êºÒÆñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7·î28Æü¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä4ÉôÁêÅö¤ÎFC¥Ç¥å¡¼¥ì¥ó¤È¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²¤½£Áª¼ê¸¢¡ÊEURO¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½ÁÈ¤ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Ê¤É¼çÎÏÁª¼ê¤¬ÉÔºß¤Î¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç2»î¹çÌÜ¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥¯¥é¥ÖÂè1¹æÊä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢25ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÉé½ý¸òÂå¡£»î¹ç¸å¤Î¸¡ºº¤ÇÃæÂ¹ü¤Î¹üÀÞ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢°ËÆ£¤Ï¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¤³¤ì¤«¤éÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±¤¿¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤ÇÄËº¨¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼éÈ÷¿Ø¤Ç¤Ï°ËÆ£¤ËÂ³¤¯¿·ÀïÎÏ¤ÎÊä¶¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤±¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÊä¶¯¥×¥é¥ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä»æ¡ÖEXPRESS¡×¤Ï°ËÆ£¤ÎÉé½ý¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ç¥å¡¼¥ì¥óÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¼ºÇÔ¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òµçÃÏ¤Ë´Ù¤ì¤ë¡£¿·ÀïÎÏ¤¬¹üÀÞ¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Î¤¢¤Ã¤¿28Æü¤Ï¥±¥¤¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥±¥¤¥ó¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡Ö31ºÐ¤Î¥±¥¤¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥Ñ¥Ë¿·´ÆÆÄ¤Î2»î¹çÌÜ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤Ï²¿¤â½Ë¤¦¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤ÎÈá±¿¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤¬¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Á¥½Ð¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë