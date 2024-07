東京スカイツリータウン®は、「東京スカイツリー®」や「東京ソラマチ®」を中心に、水族館やドームシアターなども併設した広さ約3.69haの街。

東京都や関東圏を一望できる東京スカイツリー展望台や、バラエティ豊かなショップやレストランなどが並ぶ東京ソラマチは観光名所として人気です。

そんな東京スカイツリータウンでは、夏におすすめの楽しいイベントを開催中!

東京スカイツリー&東京ソラマチ 2024年夏のおすすめスポット

東京スカイツリータウンは、電波塔「東京スカイツリー®」、商業施設「東京ソラマチ®」、オフィス施設「東京スカイツリーイーストタワー®」の3つの施設を中心に、水族館やドームシアターなども併設した広さ約3.69haの街。

東京スカイツリーは東京都内を一望できる展望台は観光名所としても人気で、そのふもと、東京ソラマチにはバラエティ豊かなショップやレストランなどが軒を連ねます。

今回は、そんな東京スカイツリータウンにある、暑い夏も一日中楽しめる注目スポットを紹介していきます。

東京スカイツリー天望デッキ

東京スカイツリーといえば、もちろん展望台!

地上350mの『東京スカイツリー天望デッキ』はタワーの足元から約70km先までの景色を眼下に一望できます。

東京スカイツリーの公式キャラクター・ソラカラちゃんのグリーティングも毎日開催。

期間限定の、夏らしい浴衣を着たソラカラちゃんが登場することも!

※グリーティングのスケジュールは東京スカイツリー公式サイトをご確認ください

また、2024年7月より東京スカイツリー天望デッキ フロア350に8Kビジョンを使用した 「SKYTREE® 8Kモニター」を7基設置。

85インチ(縦:約114cm 横:約191cm)の大画面から、リアルで美しい8Kのタイムラプス映像で、眺望を楽しむことができます。

タイムラプスなので、昼間の来場でも夜景を、夜間での来場でも昼間の景色を、さらに眺望不良時でも晴天時の景色を体験できるのが魅力。

遠方の山々や河川、建造物などをはじめとする様々なランドマークをピンマークを用いて分かりやすく表示されていて、東京都心をはじめとした関東一円のランドマークが一目で分かりやすくなっているのも嬉しいポイントです。

大昆虫展 in 東京スカイツリータウン® 〜ようこそ昆虫の惑星へ〜

開催期間:2024年7月13日 〜 2024年8月26日

開催場所:5F スペース634

開催時間 10:00〜18:00(8/9〜8/17は20:00まで/最終日は17:00まで) ※会期中無休、最終入場は閉館15分前まで。

【当日券】平日(8/13〜16を除く) ※会場で販売

[大人]1,200円(高校生以上)/[子供] 800円( 3歳〜中学生)/[親子] 1,800円( 大人+子供各1名)

土日祝および8/13〜16 ※会場で販売

[大人]1,300円(高校生以上)/[子供] 900円(3歳〜中学生)/[親子] 2,000円( 大人+子供各1名)

【前売券】ぴあ他、各プレイガイドで販売

[大人]1,200円(高校生以上)/[子供] 800円( 3歳〜中学生)/[親子] 1,800円( 大人+子供各1名)

東京スカイツリータウン 5F スペース634では「大昆虫展 in 東京スカイツリータウン® 〜ようこそ昆虫の惑星へ〜」を開催中。

ここでは身近な昆虫をより深く知ることのできる展示や、カブトムシと触れ合うことができます。

「ふれあいの森」にはカブトムシがいっぱい!

木の幹などにいるカブトムシを優しく捕まえて、手に乗せたりして楽しむことができます。

8月からは、クワガタムシも仲間入り!

また、自分の想像で好きな昆虫を2種類かけあわせて新種の昆虫を作るAIコンテンツなど、親子で楽しく、学べるコンテンツが盛りだくさん!

標本教室や工作教室、ワークショップなど自由研究にも役立つ多彩なイベントも随時開催。

昆虫について詳しくなれる、夏休みの自由研究にも役立ちそうなスポットです。

THE MATCHA TOKYO

場所:1F イーストヤード 11番地

東京ソラマチには日本文化を身近に感じられるショップがいくつもあり、海外からの観光客にも人気。

2024年3月にオープンしたばかりのこのお店では本格的な抹茶をカジュアルなカフェスタイルで楽しむことができます。

「THE MATCHA TOKYO」では対象のドリンクを注文すると、オーダーを受けてから1杯ずつ目の前で抹茶を点ててくれます。

おすすめのドリンク「GOLD BLEND」(1杯800円)は、渋みのない、お茶のうま味を感じるすっきりと後を引く味わい。

お茶を点てる様子は日本人でもなかなか見る機会のないもの。

明るく開放的な店内でお茶のうまみを感じながら、ゆったりとした時間を感じてみてください。

堀内果実園

場所:1F イーストヤード 12番地

「堀内果実園」は、奈良・吉野山麓で山々を受け継ぐ6代目がお届けする『くだものを楽しむお店』

ギュッとくだものが詰まったメニューをお届けしています。

この夏のおすすめは、パイナップルを丸ごと1個、どどんと器に使った迫力満点のかき氷「丸ごとパインとゴールドキウイ」!

たっぷり乗ったパインとゴールドキウイは、さすが果物を扱うお店ならではのおいしさです。

ふわふわの氷と、甘酸っぱいフルーツの味わいがとっても爽やか!

すみだ水族館「Cool! Coool! Cooool!」

開催期間:2024年7月19日(金)〜9月1日(日)

すみだ水族館でも涼を感じるイベントを開催中。

「Cool! Coool! Cooool!」と題し、暑い夏に涼しい屋内でCOOLな体験が楽しめます。

約500匹のミズクラゲが漂う水盤型水槽「ビッグシャーレ」周辺では、

すみだ水族館のクラゲの映像が視界いっぱいに広がるプロジェクションマッピングを投影し、まるで海の中にいるような没入感を演出。

6階大水槽前は、ブルーのライトで海の中を表現し、すみだ水族館にいるいきもののモチーフや冷感クッションで演出した「COOL海中ラウンジ」に様変わり。

さらに午後6時以降は、これらの「クールスポット」に夜の照明「ブルーナイトアクアリウム」が加わり、より落ち着いた雰囲気が楽しめます。

‌

「COOL海中ラウンジ」では、フォトラリー「COOL or くるくるミッション」のミッションシートも配布中。

お題にそった写真を撮って5Fインフォメーションのスタッフに提示すると、オリジナルステッカーがもらえるミッションです。

また、館内のペンギンカフェではかわいいメニューが提供されています。

「パチッとクラゲブルーサンデー」は「ビッグシャーレ」に浮かぶミズクラゲをイメージしたサンデー。

パイナップル果汁を使用したクラッシュゼリーに、塩バニラソフト、ブルーハワイシロップ、ミズクラゲ型のマシュマロをトッピング。

クラゲのトゲを、パチッとはじけるチョコレートで表現しています。

‌

いつもはピンク色の定番商品「もちもち!冷やしきんぎょやき」も期間限定でCOOLなカラーの「もちもち!みずいろ冷やしきんぎょやき‌」に変身。

もちもちの生地の中には、メロンクリームがたっぷり入っています。‌

きんぎょやきは、金魚すくいのような袋に入れて提供されます☆

通年展示の金魚も、日本らしい涼を感じられる展示。

古くから馴染みのある品種の金魚たちがゆらゆらと泳ぐ様子は、夏の暑さを忘れさせてくれます。

東京スカイツリータウンには一日中過ごせるお楽しみが盛りだくさん!

東京スカイツリー&東京ソラマチ 2024年夏のおすすめスポットの紹介でした。

