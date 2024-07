バンプレストから、放映開始から25周年を迎える『おジャ魔女どれみ』のクレーンゲーム景品が登場!

魔女見習いコスチュームや帽子をモチーフにしたかわいいチャームで、バッグなどに付けて持ち歩くことができます。

バンプレスト「おジャ魔女どれみ 魔女見習いのぬいぐるみコスチュームチャーム」「おジャ魔女どれみ 魔女見習いのぬいぐるみ帽子ポーチ」

今回紹介するのは、放映開始から25周年を迎える『おジャ魔女どれみ』のクレーンゲーム景品2種類。

魔女見習いコスチュームと帽子がモチーフになっていて、いずれも全5種類がラインナップされています。

おジャ魔女どれみ 魔女見習いのぬいぐるみコスチュームチャーム

©東映アニメーション

登場時期:2024年7月4日(木)より順次登場予定

種類:全5種

サイズ:約9cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00002461/

『おジャ魔女どれみ』25周年を記念した「おジャ魔女どれみ 魔女見習いのぬいぐるみコスチュームチャーム」

魔女見習い服がそのままチャームになっています。

春風どれみ、藤原はづき、妹尾あいこ、瀬川おんぷ、飛鳥ももこの全5種類。

©東映アニメーション

光沢感のある生地がおしゃれ。

帽子形のチャームもついたダブルチャーム仕様なのがうれしい!

おジャ魔女どれみ 魔女見習いのぬいぐるみ帽子ポーチ

©東映アニメーション

登場時期:2024年7月17日(水)より順次登場予定

種類:全5種

サイズ:約15cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00002461/

『おジャ魔女どれみ』25周年を記念した「おジャ魔女どれみ 魔女見習いのぬいぐるみ帽子ポーチ」

春風どれみ、藤原はづき、妹尾あいこ、瀬川おんぷ、飛鳥ももこの魔女見習い帽子がポーチになりました。

ちょっとだけ先が折れた形が特徴の帽子に、見習いタップのチャームが付いています。

©東映アニメーション

帽子の下にはどれみたちのシルエットが。

同系色の色で刺繍されています。

©東映アニメーション

ボールチェーンつきで、バッグに付けたりキーチェーンとして使うことができます。

「おジャ魔女どれみ 魔女見習いのぬいぐるみコスチュームチャーム」と一緒に付けてもかわいい!

春風どれみ、藤原はづき、妹尾あいこ、瀬川おんぷ、飛鳥ももこの魔女見習いコスチュームがモチーフになったかわいいアイテム。

バンプレスト「おジャ魔女どれみ 魔女見習いのぬいぐるみコスチュームチャーム」は2024年7月4日(木)より、「おジャ魔女どれみ 魔女見習いのぬいぐるみ帽子ポーチ」は2024年7月17日(水)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 揃えて使いたい!バンプレスト「おジャ魔女どれみ 魔女見習いのぬいぐるみコスチュームチャーム」「おジャ魔女どれみ 魔女見習いのぬいぐるみ帽子ポーチ」 appeared first on Dtimes.